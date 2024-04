Dall’Inter alla Roma: la punta arriva gratis

Le vie del calciomercato di Inter e Roma sembrano destinate ad incrociarsi di nuovo la prossima estate sul fronte offensivo

Ancora in corsa per una qualificazione in Champions League e per quella alle semifinali di Europa League, la Roma farà visita oggi all’Udinese, cercando di non proiettare già i propri pensieri ai quarti di finale di ritorno contro il Milan di giovedì prossimo. Il pareggio casalingo del Bologna contro il Monza rappresenta, d’altronde, un’occasione troppo ghiotta per accorciare sul quarto posto prima dello scontro diretto di lunedì prossimo.

Con o senza gli eventuali introiti derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea per club, la dirigenza giallorossa dovrà in ogni caso rendersi protagonista di una campagna trasferimenti oculata, cercando il giusto mix tra occasioni a parametro zero e acquisti lungimiranti che siano in grado di garantire una valorizzazione importante dell’asset negli anni futuri.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter in attacco

Per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo, negli ultimi giorni ha assunto sempre maggior peso la candidatura di José Fontes. Arrivato nell’estate del 2021 con il ruolo di capo scout, il dirigente portoghese è in odore di una promozione interna. Secondo radio mercato, dopo l’addio di Tiago Pinto agenti ed operatori di mercato stanno facendo riferimento a lui per proporre alcuni calciatori.

Negli ultimi giorni, secondo alcune indiscrezioni, sulla scrivania del lusitano sarebbe finito anche il dossier di un suo connazionale. Stiamo parlando di Rafa Silva. In scadenza il prossimo 30 giugno, l’attaccante del Benfica è stato segnalato la scorsa estate anche alla Lazio, di recente all’Inter. Oltre a Taremi, il club nerazzurro vorrebbe portare a Milano anche una seconda punta. Piero Ausilio e Beppe Marotta sono sempre molto vigili sul mercato dei parametro zero e il profilo del trentunenne sembra in linea con i dettami tattici sia di Daniele De Rossi, sia di Simone Inzaghi. Le aquile di Lisbona, dal canto loro, non hanno ancora abbandonato l’idea di rinnovo e nei prossimi giorni potrebbero presentare una nuova offerta al calciatore, che piace molto anche in Arabia.