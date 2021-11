Roma, infortunio al ginocchio | Pellegrini non ce la fa

Oltre alla sconfitta subita contro il Milan, la serata di ieri lascia altri strascichi negativi in casa Roma: si è fermato per infortunio Lorenzo Pellegrini.

Dopo la sconfitta subita ieri sera in casa contro il Milan, la Roma si lecca le ferite. I giallorossi escono male da una partita pesantemente condizionata da episodi discutibili che hanno visto protagonista il direttore di gara Maresca. Tanti i dubbi sul penalty del raddoppio rossonero; perplessità che sono state amplificate dalla decisione di non concedere, poco dopo, un rigore alla Roma per il contatto tra Kjaer e Pellegrini. Al termine della gara, Mourinho ha parlato di “mancanza di rispetto” nei confronti della sua squadra.

Sta di fatto che in casa Roma l’attenzione, ora, deve subito concentrarsi sulla prossima sfida di Conference League. Giovedì all’Olimpico arriva il Bodo Glimt e c’è la disfatta norvegese da vendicare ad ogni costo. L’allenatore portoghese oggi ha concesso ai calciatori un giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani. Ma la sconfitta patita dalla capolista non è stata, purtroppo l’unica notizia negativa della serata di ieri.

Roma, Pellegrini si ferma | Problema al ginocchio, ecco come sta

Ad aggravare il bilancio della sfida sono le notizie che arrivano sul conto di Lorenzo Pellegrini. Il Capitano della Roma era sceso in campo ieri sera con una vistosa fasciatura che aveva fatto preoccupare il pubblico giallorosso. Nonostante il fastidio, il numero 7 è riuscito a disputare la partita contro il Milan risultando tra l’altro, come sempre, tra i migliori della Roma e andando per due volte vicino al gol nel primo tempo.

Eppure il problema al ginocchio rimane da monitorare: secondo Sky Sport Pellegrini è vittima di un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo costringerà sicuramente a saltare la sfida di Conference contro il Bodo Glimt. Un’assenza che pesa, vista il numero limitato di opzioni su cui José Mourinho può contare a centrocampo. Le condizioni del Capitano verranno comunque monitorate e valutate giorno dopo giorno, nella speranza che la sfida europea sia l’unica che Pellegrini si troverà costretto a saltare.