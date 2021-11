Roma-Milan, allarme Pellegrini nel riscaldamento: i dettagli

Roma-Milan, allarme Pellegrini: il dettaglio palesatosi nel riscaldamento non passa assolutamente inosservato.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Roma-Milan, gara valida per il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, che potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per la stagione dei giallorossi. Tuttavia, bisogna segnalare un dettaglio che non è assolutamente da trascurare: Lorenzo Pellegrini ha effettuato il riscaldamento con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, in seguito ai postumi di una botta subita molto probabilmente nelle ultime ore. Le telecamere lo hanno inquadrato quando, dopo un cambio di direzione, il capitano giallorosso si è fermato per alcuni secondi, toccandosi il ginocchio: da valutare eventualmente le sue condizioni in corso d’opera, anche se il centrocampista partirà regolarmente negli undici titolari.

La qualità, la tecnica, la capacità di incidere anche quando il resto della squadra non gira, sono alcune delle caratteristiche che hanno reso assolutamente indispensabile “Lollo” nello scacchiere tattico di Mou, con lo Special One che, unitamente a tutto il popolo giallorosso, si augura che quello accorso al Capitano sia solo una botta e nulla più. Chiaramente, per questo, occorrerà capire il verdetto del campo.