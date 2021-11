Calciomercato Roma, Pinto accelera | Ha già detto sì

La sfida di ieri sera al Milan ha evidenziato ancora una volta la necessità della Roma di rinforzare la propria rosa durante il calciomercato invernale.

La Roma si risveglia frastornata ed arrabbiata dopo la sconfitta interna contro il Milan. La gara contro i rossoneri, pur evidenziando alcuni dei limiti che la squadra aveva già messo in mostra in passato, è stata pesantemente condizionata da un arbitraggio apparso non all’altezza. Le decisioni di Maresca hanno scatenato l’ira del pubblico romanista oltre che di José Mourinho. Nel post partita le parole del tecnico lasciavano bene intendere tutta l’amarezza per l’andamento del match.

Ma non c’è tempo di fermarsi troppo a lungo sulla sfida di ieri sera. La Roma torna in campo già giovedì in Conference League. In quell’occasione i giallorossi saranno chiamati a riscattare il risultato negativo di ieri e, soprattutto, a vendicare il tremendo 6-1 subito all’andata dal Bodo Glimt. Per farlo, Mourinho punterà ancora una volta sul blocco di titolari ormai noto.

La fiducia del tecnico nelle alternative a sua disposizione è ai minimi termini. Un fattore di difficoltà in più per la squadra, chiamata agli straordinari da qui a gennaio, quando il General Manager Tiago Pinto dovrà pescare dal mercato alternative da offrire a Mourinho. E se il reparto avanzato sembra quello maggiormente coperto, tra centrocampo e difesa il dirigente portoghese dovrà arrivare ad acquistare almeno tre nuovi giocatori. Per quel che riguarda la linea difensiva, c’è assoluta urgenza di trovare un calciatore che possa sostituire e far rifiatare Rick Karsdorp. Ma a preoccupare Mourinho sono anche i continui problemi fisici di Chris Smalling. Per questo l’idea di portare a Roma un altro centrale, possibilmente di piede mancino, rimane nella lista delle priorità di Pinto.

Secondo Il Romanista il nome più probabile in questo senso è quello di Marcao. Il brasiliano del Galatasaray è rappresentato da Ugo Garcia, procuratore che ha ottimi rapporti con Pinto, ed ha già dato il suo assenso ad un eventuale trasferimento nella Capitale. Le alternative a Marcao non mancano, ma sono tutte di più difficile realizzazione: parliamo di Lisandro Martinez, che l’Ajax valuta non meno di 25 milioni di euro, e di Marcos Senesi, centrale del Feyenoord che chiede però almeno 12 milioni per lasciarlo partire. Circostanze che rilanciano fortemente il nome di Marcao in ottica Roma. Era già stato accostato ai colori giallorossi. Ora torna attuale anche alla luce della sua poliedricità: il brasiliano infatti potrebbe all’occorrenza essere impiegato anche in mediana.