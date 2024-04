Dalla Juve alla Roma: offerta faraonica per Chiesa

Le voci intorno all’avvenire di Federico Chiesa si fanno numerose e insistenti. Ecco le ultime sul possibile futuro del talento bianconero

Con l’avvicinarsi del mercato estivo pare che la prospettiva di un addio di Federico Chiesa dalla Juventus abbia iniziato a intrigare l’intero mondo del calcio, intenzionato a sfruttare la parabola calante causata dagli infortuni, per rilanciare a basso costo uno dei talenti più impattanti degli ultimi anni.

E’ vero… il contratto del numero 7 bianconero scade a giungo 2025, ma i bianconeri non potranno far salire di molto il prezzo, a causa della persistente precarietà sul piano fisico e, soprattutto, per via di una gestione a dir poco curiosa di Massimiliano Allegri, il quale, negli ultimi mesi, ha più volte ribadito con i fatti l’assenza di una titolarità fissa per il figlio d’arte nato a Genova.

Il continuo ballottaggio con Yildiz ha indubbiamente tolto alcuni di quei preziosi minuti in campo che avrebbero giovato alla stagione di Chiesa, privato più volte della possibilità di svolgere una partita intera senza il timore di dover uscire per far subentrare il talento tedesco.

Il tutto senza considerare che, al netto di quello che può dichiarare Max Allegri in conferenza stampa, appare evidente come i due (Chiesa e Yildiz) potrebbero serenamente condividere il campo, a causa di caratteristiche tecnico tattiche indubbiamente diverse (Yildiz ha delle evidenti velleità da trequartista, in grado di danzare tra le linee avversarie, al contrario di Chiesa, a cui piace certamente di più galoppare sulla fascia).

Ecco che, nel caso in cui la panchina di Allegri dovesse essere confermata, l’avvenire di Chicco Chiesa a Vinovo si complicherebbe e non poco, soprattutto se consideriamo la smisurata quantità di club che si stanno sfregando le mani in attesa dell’apertura della finestra di mercato estiva. In tal senso sarebbe difficile non citare la Roma, che rappresenterebbe una piazza feconda per permettere a Chiesa di sentirsi nuovamente al centro di un progetto.

La Saudi Pro League piomba su Chiesa

Ma oltre alla Roma, come riportato nel corso degli scorsi giorni, vi sono diverse società intrigate dalla figura di Chicco Chiesa. Come già evidenziato, la parabola discendente del prezzo del talento bianconero classe ’97, coadiuvata dall’evidente crisi vissuta a Torino, ha ingolosito non soltanto la Roma, ma anche svariati club in giro per l’Europa. Ma è soltanto nel vecchio continente che il profilo ex Fiorentina è finito nei taccuini dei direttori sportivi? In realtà, come riportato da Rudy Galletti sul proprio account X (Twitter), parrebbe proprio di no.

Le voci delle discordie tra Chiesa e la Vecchia Signora sarebbero giunte fino all’Arabia Saudita, dove sembrerebbe esserci una società in particolare pronta a recapitare sulle scrivanie di Vinovo la propria offerta. Si tratta dell’Al-Ittihād, ovvero una delle partecipanti della fantomatica Saudi Pro League. E’ indubbio come per Chiesa si tratterebbe di una decisa involuzione sul piano prettamente calcistico, ma è altrettanto reale il significativo incremento di stipendio che accompagnerebbe l’avventura saudita.

Difficile che Chiesa, ad appena 26 anni, possa farsi ingolosire a tal punto dal mero aspetto economico, ma non sarebbe la prima volta che un giovane talento europeo compierebbe una scelta simile. Da considerare anche le precarie condizioni fisiche, che potrebbero contribuire ad attivare un comprensibile meccanismo di timore che tutto possa finire da un momento all’altro. Gran parte dell’influenza su questo affare verrà esercitata da Cristiano Giuntoli, il quale dovrà scegliere se puntare nuovamente su Chiesa, o lasciarlo partire per accumulare quella liquidità necessaria a plasmare la Juventus del futuro.