Un ex obiettivo chiama la figlia Roma, la reazione dei social

Roma, non è sfuggita la fotografia postata sui social da quello che, fino a poco tempo fa, era stato un obiettivo dei capitolini.

Nel calcio, così come nella vita, ci sono amori che non finiscono mai, altri destinati a perire e, infine, quelli mai nati. Impossibile non citare De Rossi e Totti per fare riferimento ai primi oppure nel recente passato Pjanic, Benatia e Manolas ad esempio della seconda categoria. A portare più rammarico, spesso, sono però quegli amori mai sbocciati, dal sapore di “Chissà che sarebbe successo, se tutto fosse andato nel verso giusto”.

Anche da questo punto di vista, non mancano esempi in grado di rendere al meglio il concetto. Si pensi alle trattative sfumate last minute per Mahrez prima e Malcolm poi ma anche alla recente vicenda legata a Zambo Anguissa che, per quanto fatto vedere a Napoli, avrebbe potuto coadiuvare e di non poco la zona mediana di campo giallorosso.

Roma, Luis Diaz e quel nome scelto per la primogenita

Felicemente inseribile nell’ultima tassonomia riportata è anche il talentuoso esterno del Porto, Luis Diaz. Il laterale mancino, nato in Colombia, è stato seguito quest’estate, tra le varie, anche dalla Roma. Il Porto non ha mai dato grandi segnali di apertura per una sua cessione, ben consapevole del grande valore del ventiquattrenne, fin qui autentico trascinatore dei Dragoes in patria così come in Champions.

Il suo cartellino, attualmente, rasenta gli 80 milioni di euro e, come evidenziato dalle avances giunte da varie parti di Europa, il nome dell’ex Baranquilla è destinato a restare per tempo nell’elité del calcio continentale. Luis Diaz si candida, dunque, ad essere senza troppi problemi uno dei maggiori rimpianti giallorossi. Questi ultimi potrebbero essere acuiti, o leniti da un sentimento di speranza destinato a far ancora più male se vano, dalla fotografia postata dal diretto interessato qualche ora fa.

Il numero 7 è infatti divenuto papà e ha scelto per la propria figlia un nome particolare, quello cioè di Roma. Quasi come a voler nominare il frutto più bello e autentico dell’amore con quello di un amore che tale sarebbe potuto essere “se tutto fosse andato nel verso giusto”. Ma che di fatto, almeno per ora, è destinato a rimanere un mero rimpianto. Soprattutto all’ombra del Colosseo.