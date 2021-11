Calciomercato Roma, piomba il Tottenham | Sfuma l’occasione a zero

Nel calciomercato di riparazione la Roma potrà essere ancora una protagonista. José Mourinho ha lanciato messaggi chiari.

Una cosa che viene recriminata in questa prima parte di stagione allo Special One è la gestione della rosa. Il portoghese continua perennemente a schierare quasi sempre gli stessi, in attesa di nuovi rinforzi dal mercato.

Questo però ha portato e sicuramente porterà ad una stanchezza maggiore da parte di quei 12-13 calciatori che vengono sempre utilizzati finora in due competizioni disputate. Serviranno almeno un centrocampista, un difensore centrale e un terzino destro. Da capire poi chi sarà ad essere ceduto tra i quattro o cinque poco utilizzati. Intanto arriva un’indiscrezione di mercato che riguarda proprio la Roma. L’estate scorsa Tiago Pinto, insieme a Mourinho, aveva deciso di tenere Carles Perez e Stephan El Shaarawy, con quest’ultimo che è il giocatore più in forma del momento.

Calciomercato Roma, concorrenza Tottenham in attacco

Lo spagnolo è considerato la riserva di Nicolò Zaniolo, il quale è ancora a caccia di un gol in campionato. Il numero 22 giallorosso, però non sta rendendo al meglio in queste ultime partite, sbagliando anche l’ultimo passaggio in varie occasioni. Intanto secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, una possibile occasione per la Roma potrebbe sfumare in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Infatti il Tottenham del neo tecnico Antonio Conte, diventato favorito per la vittoria finale della Conference League, è fortemente interessato a Ivan Perisic. L’esterno offensivo croato, utilizzato anche come seconda punta dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto a fine stagione ed i dialoghi in merito al rinnovo del contratto non sembrano ancora essere iniziati. La società londinese potrbbe dunque anticipare la concorrenza di Roma e Milan. Da tenere sotto osservazione quel ruolo, perché nella Roma chi è nella stessa situazione è Henrikh Mkhitaryan, anch’egli in scadenza a giugno 2022. Sull’armeno ci sono anche i rossoneri di Stefano Pioli.