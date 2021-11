Verso Venezia-Roma, non ritornano in gruppo | Le ultime sugli infortunati

Dopo il pareggio per 2-2 conto il Bodo/Glimt in Conference League, la Roma si concentra nella trasferta di Venezia.

Prima della terza sosta per le Nazionali da inizio stagione, i giallorossi di José Mourinho saranno ospiti del Venezia di Paolo Zanetti. Il tecnico portoghese dovrà riuscire a preparare il match in soli due allenamenti.

Non ci sarà molto tempo per preparare la trasferta veneta della Roma, che avrà a disposizione due soli allenamenti (uno dei quali di rifinitura) per la partita di domenica delle ore 12:30. Intanto dall’infermeria non arrivano buone notizie per lo Special One, che potrebbe fare a meno anche per la sfida di Serie A di due giocatori.

Venezia-Roma, le ultime dagli infortunati

Le assenze della gara di ieri sera sono state quelle di Lorenzo Pellegrini e Matias Vina. Mourinho contro il Bodo/Glimt ha scelto di schierare Henrikh Mkhitaryan sulla trequarti e Roger Ibanez come esterno difensivo di sinistra, piuttosto che Riccardo Calafiori. Potrebbe essere proprio quest’ultimo a vincere il ballottaggio domenica, visto che l’esterno urugaiano ha lavorato anche oggi a parte ed ha una lesione. Lo staff della Roma proverà in tutti i modi, invece, a recuperare il capitano giallorosso, che però così come Vina, ha lavorato individualmente. Continuano il lavoro personalizzato Chris Smalling e Leonardo Spinazzola.