Calciomercato Roma, l’accordo è stato trovato: forniti ulteriori dettagli in merito alla data della fumata bianca definitiva.

Dopo il pareggio in Conference League contro il Bodo Glimt, la Roma sarà impegnata nella delicata sfida contro il Venezia, valevole per il lunch match della dodicesima giornata. Una sfida molto importante, in cui i giallorossi sono chiamati a rispondere presente, alla luce della settimana piuttosto difficile che Pellegrini e compagni si sono lasciati alle spalle, coincisa con il k.o. all’Olimpico contro il Milan.

Con la sessione invernale di calciomercato alle porte, chiaramente l’attenzione di Pinto è rivolta anche a quelli che potranno essere i nuovi tasselli con i quali rimpolpare l’organico di un Mourinho che a più riprese ha fatto capire come urgano rinforzi soprattutto nella zona nevralgica del campo. Detto ciò, si sta portando parallelamente avanti anche il discorso legato ai rinnovi di contratto: dopo la firma di Pellegrini, è interessante prendere in esamine un’altra situazione, che riguarda sempre un centrocampista.

Calciomercato Roma, accordo per il rinnovo di Darboe | “Annuncio entro 48-72 ore”

Impostata già da tempo, la trattativa per il rinnovo di Darboe è giunta alle sue battute conclusive, con il mediano gambiano che sottoscriverà un contratto fino al 2026, a circa 500 mila euro a stagione. L’accordo sarebbe a un passo dalla sua definizione, al punto che, stando a quanto riferito da Niccolò Schira, la fumata bianca potrebbe arrivare già entro le prossime 48-72 ore. Notizia che arriva nella giornata in cui lo Special One ha deciso di escludere il classe ‘2001 dalla lista dei convocati in vista della sfida contro il Venezia, per scelta tecnica.