Calciomercato Roma, addio Mourinho entro Natale | Il clamoroso scenario

Il ko di ieri subito dalla Roma potra novità e indiscrezioni importanti anche sul futuro di José Mourinho.

All’indomani della sconfitta anche contro il Venezia, la quinta esterna in campionato, la sesta stagionale compresa la disfatta di Bodo in Conference League, gli animi dell’ambiente giallorosso sono tutt’altro che calmi.

In questo momento la Roma occupa il sesto posto in Serie A, dietro a Napoli, Milan, Inter, Atalanta e Lazio. Sotto i giallorossi, che sono a quota 19 punti, ci sono Fiorentina, Juventus e Bologna a quota 18. Il calendario del club capitolino dopo la sosta per la Nazionale tornerà ad essere fitto di impegni fino a Natale, con l’ultima partita dell’anno che sarà mercoledì 22 dicembre contro la Sampdoria all’Olimpico.

Calciomercato Roma, futuro Mourinho | Crolla la quota

Intanto per i bookmakers la sconfitta di ieri potrebbe lasciare qualche strascico. Una crisi di risultati che potrebbe clamorosamente portare ad un cambio di rotta sulla panchina giallorossa, anche se la possibilità al momento è molto remota, anzi assai improbabile. Infatti la quota offerta da Sisal Matchpoint di una possibile separazione anticipata tra la Roma e Mourinho è a 9, rispetto ai 12 di qualche settimana fa. Goldbet, oggi, invece in lavagna la mette a 7 (esonero o dimissioni) prima di Natale.

PROSSIME PARTITE ROMA – CALENDARIO ANDATA

domenica 21 novembre 2021

13a | Genoa – Roma ore 20:45

giovedì 25 novembre 2021

5a | Roma – Zorya ore 21 (Conference League)

domenica 28 novembre 2021

14a | Roma – Torino ore 18

mercoledì 1 dicembre 2021

15a | Bologna – Roma ore 18:30

sabato 4 dicembre 2021

16a | Roma – Inter ore 18

giovedì 9 dicembre 2021

6a | CSKA Sofia – Roma ore 18:45 (Conference League)

lunedì 13 dicembre 2021

17a | Roma – Spezia ore 20:45

sabato 18 dicembre 2021

18a | Atalanta – Roma ore 15

mercoledì 22 dicembre 2021

19a | Roma – Sampdoria ore 18:30