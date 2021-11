Calciomercato Roma, nome nuovo | Ecco il sostituto da 7 milioni

La sconfitta anche contro il Venezia non fa altro che alimentare ulteriormente le polemiche. La Roma però investirà sul calciomercato.

I giallorossi sono usciti sconfitti dalla trasferta veneta per 3-2 e non è la prima volta in stagione dove la Roma subisce così tanti gol. Mourinho continua a reclamare rinforzi dal mercato, anche se sembrerebbe anche essere stanco della situazione.

Nel post gara di ieri il tecnico giallorosso ha addirittura ‘rimpianto’ Bruno Peres e Juan Jesus, lanciando un altro chiaro segnale alla società. Da capire però cosa ci sia dietro a questa perenne richiesta dello Special One nei confronti della dirigenza capitolina, ma anche qui i tifosi sono spaccati con i vari pensieri.

Calciomercato Roma, sostituto da 7 milioni di euro

Dunque un ruolo dove Tiago Pinto dovrà intervenire sicuramente sul mercato è quello del terzino destro. Se da una parte Rick Karsdorp non riposa quasi mai, dall’altra quello che sarebbe dovuto essere il suo sostituto – ovvero Bryan Reynolds – non viene considerato pronto dal tecnico portoghese. Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, il nome nuovo per la corsia di destra è quello di Hugo Siquet.

Esterno e all’occorrenza anche difensore centrale, il belga classe 2002 è di proprietà dello Standard Liegi e viene valutato all’incirca 7 milioni di euro. Nonostante la giovane età ha già disputato 14 partite in Jupiler League, fornendo un assist. Come terzino destro un altro nome che è in orbita Roma è quello di Bartosz Bereszyński della Sampdoria.