Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione | Intermediari al lavoro

Roma sempre attiva in vista del calciomercato invernale che si aprirà a gennaio. L’attenzione di Pinto si concentra su un jolly proveniente dalla Germania.

Non si spengono le voci di calciomercato in casa Roma. La squadra di José Mourinho è reduce da una serie di risultati negativi e nonostante i segnali incoraggianti visti in alcuni frangenti di gara dovrà intervenire a gennaio per migliorare la rosa. Dell’argomento ha parlato ieri lo stesso tecnico giallorosso, che ha tuttavia sottolineato anche l’ennesimo errore arbitrale a danno della Roma.

Al di là delle sviste, l’esigenza di rinforzare la rosa è sotto gli occhi di tutti. Mourinho lo sa e ha già concordato una strategia con la dirigenza. La proprietà, che segue da vicino la situazione, ha già avallato interventi importanti durante il calciomercato di gennaio. Per questo Tiago Pinto sarà chiamato a lavorare molto e in modo efficace già in queste settimane.

Calciomercato Roma, vuole più spazio | Roma in agguato

Il dirigente portoghese dovrà portare avanti il lavoro cominciato in estate. Oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho, dunque, sarà indispensabile anche trovare una nuova sistemazione a tutti quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico giallorosso. A quel punto, si potrà intervenire per inserire nuovi elementi nel roster della squadra. I reparti in cui è necessario intervenire con maggiore urgenza sono chiaramente la difesa ed il centrocampo.

In questo senso, nelle ultime ore sta emergendo la candidatura di un calciatore che, per la sua capacità di disimpegnarsi in più posizioni, sarebbe perfetto per la Roma. Si tratta di Benjamin Henrichs, ventiquattrenne laterale destro del Lipsia capace di agire anche come centrocampista centrale. Il giocatore sta trovando poco spazio nel club tedesco e vuole trovare una soluzione che gli permetta di giocarsi le sue chance in vista dei prossimi mondiali di Qatar 2022. Per questo negli ultimi giorni avrebbe chiesto la cessione. Secondo Flavio M. Tassotti la Roma lo segue con attenzione e avrebbe dato mandato ad alcuni intermediari di sondare il terreno per un trasferimento del calciatore a gennaio. Dal canto suo Henrichs sarebbe fortemente interessato alla soluzione giallorossa. D’altra parte l’esterno non rientra più nei piani del Lipsia e il suo addio a gennaio sembra ormai inevitabile. Un jolly che potrebbe fare proprio al caso di Pinto.