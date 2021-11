Calciomercato Roma, lo cacciano a gennaio | Pinto osserva

Continuano ad arrivare novità su un calciatore seguito da tempo dalla Roma. Pinto segue con attenzione: la sua cessione a gennaio sembra certa.

José Mourinho lo ha ribadito, ancora una volta, ieri pomeriggio. Al termine della partita persa sul campo del Venezia l’allenatore portoghese si è presentato davanti ai microfoni per offrire il proprio punto di vista sul match. Il tecnico ha sottolineato i troppi errori in fase realizzativa e ha rimarcato l’errore dell’arbitro sul rigore del Venezia. Poi l’argomento mercato è tornato al centro delle parole del tecnico.

D’altra parte il tema è sempre caldo in casa Roma, sin dalla chiusura della sessione estiva. Ancora una volta Mourinho ha parlato in termini positivi del lavoro svolto in estate dalla dirigenza. In più occasioni, ha spiegato l’allenatore, Tiago Pinto è stato “reattivo” di fronte alle situazioni che sono venute a crearsi. Tuttavia che alla rosa giallorossa manchi qualcosa è chiaro. E lo stesso Mourinho non ne ha mai fatto mistero.

Calciomercato Roma, destino segnato | A gennaio sul mercato

Le priorità in casa giallorossa sono ben note: Mourinho ha bisogno di almeno un rinforzo in difesa e di un paio di innesti a centrocampo. Nel reparto arretrato l’ideale sarebbe l’acquisto di un calciatore capace di agire sia sulla fascia destra, come vice Karsdorp, che al centro, soprattutto alla luce dell’opportunità di giocare con la difesa a 3. In mediana, considerando la probabilissima partenza di Villar e Diawara, un solo acquisto potrebbe non bastare. Per questo Tiago Pinto monitora ormai da settimane diversi profili.

Tra i calciatori che hanno attirato l’attenzione del dirigente portoghese c’è sicuramente Riqui Puig. Il talento del Barcellona è finito ai margini della rosa durante la gestione Koeman e sperava che, con l’avvento di Xavi, le sue sorti al Camp Nou potessero cambiare. Addirittura il ragazzo ha deciso di cambiare agente, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Eppure, secondo todofichajes.com, le ultime novità non sarebbero sufficienti a cambiare le sorti di Puig. Xavi lo vede comunque indietro nelle gerarchie del centrocampo blaugrana e sarebbe favorevole a una sua cessione in prestito, per fargli maturare esperienza. L’addio del centrocampista a gennaio, quindi, rimane l’ipotesi più probabile. Una buona notizia per Pinto, che continua a seguire la situazione da vicino.