Calciomercato Roma, cambia tutto | Nuovo procuratore e addio a rischio

Dalla Spagna arrivano novità sul futuro di un possibile obiettivo di calciomercato di Tiago Pinto. Vediamo come stanno le cose.

Nella serata di ieri Gonzalo Villar è tornato in campo, a due settimane dalla sua ultima presenza. Dopo la disastrosa gara d’andata contro il Bodo Glimt il centrocampista spagnolo era finito nel gruppetto di epurati, esclusi dalle convocazioni dal tecnico José Mourinho. Ieri l’allenatore ha deciso di reintegrare i giocatori fin qui esclusi, dando a Villar la chance di scendere in campo all’inizio del secondo tempo.

Una prova sottotono, quella del centrocampista, come per la verità un po’ per tutta la squadra. D’altra parte le ultime settimane sembrano aver definitivamente logorato un rapporto che già dall’inizio della stagione era parso complicato. La Roma pensa a rifarsi il look soprattutto a centrocampo e Villar è uno dei calciatori destinati a salutare la Capitale.

Calciomercato Roma, cambio di agente | Ora vuole rilanciarsi

Mourinho vuole ricambi di livello superiore. Lo ha detto e ribadito in più occasioni in questi primi mesi alla guida della Roma. Tiago Pinto lo sa e per questo sin dalla fine del calciomercato estivo è al lavoro per individuare una serie di profili che, in difesa e a centrocampo, possano fare al caso del tecnico portoghese. I nomi sulla lista del General Manager giallorosso sono molti, ma con l’avvicinarsi di gennaio Pinto dovrà stabilire le priorità e passare all’azione. Uno dei calciatori che, tanto secondo Pinto quanto secondo Mourinho, farebbero al caso della Roma è Riqui Puig. Il centrocampista del Barcellona ha giocato pochissimo in questi mesi e vorrebbe trovare il modo di essere impiegato con maggiore continuità.

Fino a qualche settimana fa il suo addio al Camp Nou sembrava una certezza. Ma come per Clement Lenglet, il cambio di guida tecnica del Barcellona – con Sergi subentrato a Koeman, probabilmente in attesa dell’arrivo di Xavi – potrebbe aver cambiato il quadro della situazione. Secondo fichajes.com il giocatore, che veste proprio la maglia numero 6 che fu di Xavi, è convinto di poter risalire le gerarchie nel centrocampo blaugrana. L’ultimo segnale della volontà di Puig di cambiare il proprio destino nel Barça arriva dalla scelta di cambiare agente: il centrocampista ha avviato una collaborazione con Arturo Canales, procuaratore di Gerard Piqué e dello stesso Xavi. Una mossa attraverso la quale l’ex canterano spera di migliorare la comunicazione con il nuovo staff tecnico che, quasi certamente, si insedierà presto a Barcellona.