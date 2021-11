Calciomercato Roma, cambia tutto | Nuovo tecnico e cessione a rischio

Le ultime novità legate alla panchina del Barcellona cambiano radicalmente la posizione di un obiettivo di mercato della Roma.

Oggi pomeriggio José Mourinho è tornato a parlare in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Conference League contro il Bodo Glimt. Domani i giallorossi saranno chiamati a vendicare la terribile sconfitta patita due settimane fa in Norvegia. Un match, quello dell’andata, che ha inevitabilmente condizionato la stagione giallorossa. La prima conseguenza della disfatta norvegese, infatti, è stata la dura reazione di Mourinho.

L’allenatore ha tagliato definitivamente alcuni calciatori che avevano giocato poco fino a quel momento. Gli epurati Reynolds, Villar, Diawara e Mayoral non sono ancora rientrati nel gruppo degli arruolabili, anche se già domani per la gara di ritorno potrebbe esserci qualche novità. In ogni caso, il loro percorso nella Capitale sembra sempre più vicino al capolinea, con la sessione di calciomercato invernale che dovrebbe vederli trasferirsi altrove.

Calciomercato Roma, scenario capovolto | Il nuovo tecnico ci crede

D’altra parte Mourinho in più di un’occasione ha invocato un maggiore equilibrio nella rosa a sua disposizione. Troppo marcata la differenza tra il gruppo di titolari e le seconde linee, ritenute dal tecnico in gran parte non all’altezza. A preoccupare di più lo Special One sono i reparti di difesa e centrocampo: le zone su cui è centrata la maggiore attenzione del General Manager Tiago Pinto in vista di gennaio. Uno dei nomi maggiormente accostati alla Roma per quel che riguarda il reparto arretrato è quello di Clement Lenglet.

Il centrale francese ha vissuto un avvio di stagione complicatissimo al Barcellona, dove l’ex allenatore Ronald Koeman non lo ha mai preso davvero in considerazione. Una situazione che sembrava destinata a sfociare in una cessione del ragazzo già a gennaio. Ora, però, lo scenario pare essere profondamente cambiato: l’esonero di Koeman e l’arrivo in panchina di Sergi potrebbe aver segnato il punto di svolta nella stagione di Lenglet, schierato titolare ieri sera nel match di Champions contro la Dinamo Kiev. Ottima la risposta del francese, protagonista di una prestazione autorevole. Un vero e proprio rilancio che potrebbe durare nel tempo: le voci che davano per imminente l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barça, infatti, non stanno trovando riscontri. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sports News, l’Al Sadd non sarebbe affatto intenzionato a liberare l’ex centrocampista per permettergli di fare ritorno in Catalunya.