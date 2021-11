Calciomercato, il primo regalo a Fonseca è uno scippo alla Roma

Dall’Inghilterra arrivano novità sulla corsa a un giocatore da tempo segnato in rosso sul taccuino del General Manager Tiago Pinto.

José Mourinho ha fretta. L’allenatore portoghese, arrivato in estate per far crescere la Roma di Dan e Ryan Friedkin, conosce bene le difficoltà del progetto giallorosso. L’obiettivo è chiaro: portare il club ad essere competitivo ai più alti livelli. Per farlo, però, occorre tempo. E’ stato lo stesso Mourinho a chiarire questo concetto a più riprese. Serve il lavoro in campo, da parte di giocatori, allenatore e staff tecnico, e quello della dirigenza, chiamata a dare stabilità e solidità alla squadra.

Il mercato, chiaramente, svolge in questo senso un ruolo cruciale. L’allenatore ha ripetutamente difeso il lavoro svolto da Tiago Pinto durante l’estate. Un lavoro che ha permesso alla Roma di cedere diversi calciatori in esubero e di cominciare quel percorso di rinnovamento che trova in Tammy Abraham l’incarnazione principale. Ma l’estate ormai è lontana, e la prossima sessione di calciomercato è alle porte. Una sessione in cui il General Manager dovrà lavorare intensamente, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, possibile scippo | Ci prova un ex

Se alla voce uscite i nomi sono ormai noti, con gli epurati che verranno messi alla porta con le buone o con le cattive, in entrata sono molte le opzioni presenti sul taccuino di Pinto. L’obiettivo è rinforzare la rosa con almeno 3 acquisti che diano più scelte a Mourinho in difesa e a centrocampo. E se nel reparto arretrato resta viva l’ipotesi di portare nella Capitale un jolly capace di agire in più posizioni, in mediana la necessità di un paio di nuovi innesti è evidente. Uno dei due potrebbe essere Harry Winks, ai margini del progetto tecnico del Tottenham in questo avvio di stagione.

Certo, l’arrivo in panchina di Antonio Conte potrebbe rimescolare le carte in casa Spurs, ma ad oggi il centrocampista è segnalato tra i nomi in uscita. Pinto lo segue da tempo, con la benedizione di Mourinho, che lo conosce bene e lo stima. La concorrenza però non manca: Winks piace sia in Liga – Valencia in testa – che in Premier League. Ed è proprio dal Campionato inglese che arrivano le insidie più pericolose: secondo elgoldigital.com Aston Villa ed Everton sarebbero pronte a sborsare una cifra superiore ai 20 milioni di euro per accaparrarsi subito Winks. Per l’Aston Villa, Winks potrebbe rappresentare il primo regalo a Paulo Fonseca, qualora il portoghese dovesse diventare il nuovo allenatore del club. Un’ipotesi che continua a circolare e che rimane apertissima, visto che l’ex tecnico della Roma sembra essere il principale candidato alla panchina dei Villans. Anche l’Everton di Benitez, però, è vigile sulla situazionene di Winks. Più indietro, invece, il Valencia, frenato anche da difficoltà di carattere economico.