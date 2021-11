La partita di Champions di ieri sera tra Juventus e Zenit ha visto andare in scena un episodio che non è sfuggito a José Mourinho.

Le polemiche per gli arbitraggi che in questa prima parte di stagione hanno penalizzato la Roma non si placano. I giallorossi si sono messi alle spalle la dolorosa sconfitta di domenica sera, quando all’Olimpico il Milan si è imposto per 2-1 al termine di una gara ricca di polemiche. L’arbitraggio di Maresca è finito nel mirino del pubblico giallorosso, arrabbiato per le decisioni prese dall’arbitro che hanno condizionato la gara.

La partita di domenica però non è stata l’unica che ha visto i giallorossi sono uscire dal campo con la sensazione di essere stati penalizzati. Nei giorni scorsi sul tema è intervenuto anche il general manager Tiago Pinto, che ha cercato di fare chiarezza sulla situazione. Il dirigente ha ricordato vari episodi che alla Roma non sono proprio andati giù: dalla sfida contro l’Udinese a quella contro la Juve, passando per il derby.

Roma, Mourinho non dimentica | Sui social l’attacco per il rigore

Episodi che, uno dopo l’altro, hanno fatto perdere la pazienza alla dirigenza giallorossa, costretta ad alzare la voce ed invocare maggiore rispetto. Lo stesso concetto era stato espresso domenica sera, al termine di Roma-Milan, da Mourinho, arrabbiatissimo per l’arbitraggio di Maresca. Prima era stata la volta di Orsato, protagonista dell’arbitraggio horror di Juve-Roma. Una direzione di gara su cui oggi il tecnico giallorosso ha deciso di tornare. Non tanto per ribadire che Orsato avrebbe dovuto far terminare l’azione della Roma prima di fischiare il rigore, quanto per contestare le operazioni di esecuzione del tiro dal dischetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

In un post Instagram lo special one pubblica due foto di calci di rigore che coinvolgono la Juve. Nella prima – scattata durante Juve-Roma – si vede chiaramente Giorgio Chiellini in area di rigore prima che Veretout calci il pallone. E visto che, dopo la respinta di Szczęsny, sarà proprio il numero 3 della Juve a spazzare in corner il pallone, il penalty doveva assolutamente essere ripetuto. Nella seconda foto pubblicata da Mourinho si vede una scena analoga, con protagonisti diversi: Dybala sta tirando il rigore, con Claudinho e Barrios già in area al momento dell’esecuzione. Circostanze simili, esiti opposti, visto che ieri sera alla Juve è stato fatto ripetere il penalty. “Uno è stato fatto tirare di nuovo, uno no. Indovinate quale“, scrive polemicamente Mou a corredo delle foto.