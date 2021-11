Roma, annuncio Tiago Pinto: “È ora di dire basta”

Tiago Pinto ha alzato la voce ai microfoni Sky, troppi torti arbitrali subiti in casa Roma. Il General Manager non ha usato mezzi termini, dopo l’ennesimo arbitraggio insufficiente, ecco l’annuncio.

Ennesimo big match amaro per la Roma di Josè Mourinho uscita sconfitta dal posticipo contro il Milan. Ancora una volta nella bufera l’arbitraggio, stavolta sul banco degli imputati è finito Fabio Maresca. Il portoghese ha espresso tutta la sua rabbia ai microfoni Sky, mettendo in fila una serie impressionante di torti arbitrali subiti.

Ennesimo arbitraggio gravemente insufficiente a discapito della Roma. I giallorossi sono usciti sconfitti dalla gara contro il Milan di ieri sera. Ancora una volta decisivi gli errori arbitrali, al netto di una prestazione non all’altezza di quanto visto contro il Napoli. Nuova bufera contro i fischietti italiani, per la terza volta dopo un big match. Sotto accusa il derby, la trasferta contro la Juventus e da ieri la gara contro il Milan. Tanti, troppi, errori che hanno danneggiato la Roma, l’ago della bilancia in tutte e tre le gare è stato fortemente condizionato da errori marchiani. L’ultimo fischietto nella bufera risponde al nome di Fabio Maresca, reo di aver concesso un rigore al Milan davvero troppo generoso.

Annuncio di Tiago Pinto ai microfoni Sky: “Ora basta!”

Il GM portoghese ha parlato all’emittente Sky, esprimendo tutta la sua rabbia. In principio ha elogiato la prestazione del Milan, ma l’arbitraggio è stato ancora una volta decisivo. Ancora una volta contro la Roma, ora il General Manager torna ad alzare la voce.

Sulla falsariga di quanto dichiarato dal tecnico portoghese, il connazionale non usa mezzi termini: “Non possiamo nascondere quello che è successo ieri, che è successo in queste undici partite, perché i criteri arbitrali sono così diversi, così opposti, che magari non riesco a capire quello di cui dobbiamo parlare con l’allenatore e i giocatori, perché situazioni uguali hanno criteri totalmente opposti”.

Ecco l’elenco degli incomprensibili errori contro i giallorossi: ” Noi abbiamo visto Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, mancare il derby per un doppio giallo contro l’Udinese, in una situazione che io ho visto tante volte in Serie A e mai ho visto lo stesso giudizio. Nel derby abbiamo avuto un rigore su Zaniolo che è conseguenza anche del 2-0 e in quel momento ci hanno spiegato che il Var non può chiamare e che può farlo solo se c’è la certezza di un errore che è stato fatto. Nel match di ieri contro il Milan è chiaro che il rigore su Zlatan non c’è, non c’è fallo, Ibanez tocca la palla.”