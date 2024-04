Addio Roma, altro che Juventus: c’è una big europea

Addio Roma immediato, altro che Juventus: cambia subito campionato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il corpo di valutazioni in casa Roma ai fini dell’apparecchiamento di un futuro circa il quale sono attese ancora importanti disambiguazioni, da parte di Friedkin e adepti. Tra queste, fino a qualche settimana fa, figurava anche una questione allenatore rispetto alla quale il club ha preso posizione in modo ufficiale, riferendo della decisione di confermare anche per il prossimo futuro Daniele De Rossi.

In attesa di novità su dettagli contrattuali, che con ogni probabilità saranno palesati a fine stagione, continua il lavoro degli addetti dirigenziali per una preparazione ad un progetto iniziato a metà gennaio con il nuovo tecnico e destinato a passare per tante altre scelte, di mercato e non solo. Per dare vita ad un nuovo percorso con un allenatore giovane ma che conosce benissimo l’ambiente e ha palesato un tabellino di marcia a dir poco encomiabile, serviranno anche scelte mirate e giuste, con il rinforzo della squadra in entrata e, al contempo, con ponderazioni circa eventuali addii.

Oltre a situazioni contrattuali ed età non più giovanili, altri fattori potrebbero essere alla base di separazioni a fine anno tra la Roma e alcuni dei suoi giocatori. Non servirebbe, ad esempio, giustificare una più che probabile decisione del club di non continuare il rapporto iniziato per scommessa da Tiago Pinto con Renato Sanches. Valutazioni più ampie e approfondite parevano poter essere condotte, invece, con un altro elemento prelevato dall’ex portoghese in inverno.

Calciomercato Roma, Huijsen e un addio alla Serie A sempre possibile: c’è il Borussia Dortmund

Ci riferiamo a Dean Huijsen, che ha ancora tutti gli elementi per divenire un gran giocatore, ma che ha al contempo palesato incertezze e ingenuità in questa fin qui breve parentesi nella capitale. Arrivato in prestito secco dalla Juventus, il da poco diciottenne è già valutato circa 30 milioni di euro: sin da subito, le condizioni per una permanenza definitiva o il prolungamento di un prestito erano apparsi come scenari complicati.

A maggior ragione, poi, l’ingerenza di diversi club risultati interessati alle prestazioni del giovane Dean, potrebbe ulteriormente stravolgere e cambiare i piani della Juventus e della stessa Roma. Ad oggi, il riscatto o un procrastinamento dell’addio definitivo di Huijsen appaiono quantomeno difficili. Al contempo, però, la certezza di vedere Huijsen nella Juve nascitura si è appiattita rispetto alle previsioni iniziali.

Diverse, infatti, le squadre estere che hanno iniziato a palesare interessi, più che concrete avance: tra queste, anche il Borussia Dortmund, circa il quale Marco Conterio ha riferito significativi aggiornamenti. Oltre a nominarlo nel corpo di giovani che potrebbero essere coinvolti in un ipotetico progetto con Thiago Motta, Conterio ha parlato di un certo interesse da parte del club tedesco, che nei prossimi mesi potrebbe provare ad arrivare ad un elemento ancora acerbo in diversi aspetti ma che continua ad essere uno dei più promettenti nel suo ruolo.