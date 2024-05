Calciomercato Roma, sono fuori dal progetto: il segnale di De Rossi

Calciomercato Roma, De Rossi nelle prossime due partite manderà dei segnali importanti al club ma anche ai giocatori. Sono praticamente fuori dal progetto giallorosso

Le scelte indicheranno il futuro. Le scelte faranno capire non tanto a De Rossi, ma alla società, chi potrebbe finire sul mercato la prossima estate. E su chi, probabilmente, non dovrà nemmeno essere avviata una trattativa per farlo rimanere a Trigoria.

Le prossime due partite saranno fondamentali per la Roma di DDR: vincere contro Genoa e Empoli e sperare che nell’Atalanta per prendersi una qualificazione alla prossima Champions League che aprirebbe degli scenari assai importanti anche per il mercato. Quei soldi che la massima competizione europea garantirebbe sappiamo come sarebbero fondamentali per Ghisolfi, che si avvia ad essere il prossimo direttore sportivo dei giallorossi. In ogni caso, nelle prossime e ultime due gare di campionato, il tecnico della Roma manderà in campo i fedelissimi, quelli sicuri di rimanere anche il prossimo anno. Mentre il campo, alcuni, secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, proprio non lo vedranno.

Calciomercato Roma, in 6 non giocheranno più

Renato Sanches, Aouar e Huijsen sono spariti da tempo: il primo tornerà al Psg, il difensore alla Juventus, mentre per il centrocampista arrivato a zero dal Lione verranno ascoltate le offerte per quella che potrebbe essere una plusvalenza importante. Insieme a loro altri tre potrebbe aver chiuso in anticipo la propria stagione.

Parliamo di Zalewski, Celik (il turco non non gioca dal rosso con il Milan in Europa League) e Karsdorp, che dopo l’errore contro il Bayer Leverkusen oltre la stagione potrebbe aver chiuso la sua esperienza nella Capitale. Ma non solo per quella macchia, ma per tutta una serie di prestazioni assai al di sotto delle aspettative. Insomma, De Rossi manderà dei segnali a quanto si è capito. E il club si comporterà di conseguenza.