Incubo bianconero, ‘diavoleria’ a costo zero: la Roma è fuori

Nonostante manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma già da tempo sta cominciando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

In attesa di definire in ogni suo aspetto la questione legata al nuovo DS, il mercato giallorosso potrebbe partire con delle basi importanti da mettere a fuoco. A cominciare dalla situazione riguardante il reparto difensivo, che potrebbe essere puntellato con innesti di qualità in grado di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Daniele De Rossi. Sotto questo punto di vista non sono pochi i profili accostati alla Roma, soprattutto a parametro zero. Tra questi, impossibile non considerare Tosin Adarabioyo, già nel mirino di Milan, Newcastle e Chelsea.

Calciomercato Roma, Adarabioyo nel mirino dello United: lo scenario

Legato al Fulham da un contratto in scadenza nel mese di giugno che non sarà rinnovato, Adarabioyo continua ad essere al centro di numerosi spifferi di mercato. A cominciare dal possibile inserimento dei tanti club italiani, Milan e Roma su tutti, accostati al calciatore, ma non solo.

Secondo quanto evidenziato da Sky Sports UK, infatti, nella lista delle pretendenti ad Adarabioyo figurerebbe anche il Manchester United. Alla ricerca di un nuovo difensore dopo l’annuncio dell’addio di Varane, i Red Devils sarebbero intenzionati a fare un tentativo per portare all’ombra dell’Old Trafford il poliedrico difensore del Fulham. Il direttore tecnico Jason Wilcox, del resto, conosce molto bene il calciatore sin dai tempi trascorsi insieme al Manchester City. Ragion per cui starebbe tentando in tutti i modi di battere la concorrenza del Newcastle, che sembra essere il club maggiormente interessato all’acquisto del calciatore. La pista è dunque da monitorare con attenzione, in quanto foriera di possibili sviluppi.