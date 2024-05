Calciomercato Roma, sorriso De Rossi: bastano 10 milioni

Calciomercato Roma, tutto ribaltato e Daniele De Rossi può sorridere. Per il vero “colpo” della prossima estate potrebbero bastare solamente 10milioni di euro

La paura potrebbe passare presto, almeno stando alle indicazioni che arrivano dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Uno spauracchio che non faceva sicuramente dormire i dirigenti della Roma. Che, però, stanno facendo i conti, e forse stanno iniziando anche a sorridere.

Nei mesi scorsi – e adesso è ritornato forte questo motivetto – si è parlato di tutti i soldi che la Roma avrebbe dovuto fare entro il prossimo 30 giugno per stare dentro i paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario: all’inizio erano 30, poi si è passati a 40, e adesso le cose potrebbero essere di nuovo capovolte. Sì, perché la somma che potrebbe servire per essere sereni e quindi avere la possibilità di fare un buon mercato la prossima estate è molto al di sotto di questi numeri.

Calciomercato Roma, con 10 milioni tutto ok con la Uefa

Il quotidiano romano in edicola scrive che potrebbero bastare, anche per via di tutti i ricavi che ci sono stati nel corso degli ultimi anni, 10milioni di euro per poter pensare ad un mercato importante. Una somma irrisoria per un club come la Roma che con una sola cessione potrebbe raggiungere l’obiettivo. E nemmeno chissà quale cessione: tutti i giocatori in rosa, almeno quelli per i quali si parlava di un addio, hanno un valore decisamente più alto.

In questo modo, inoltre, i vari Svilar e Ndicka, quelli arrivati a parametro zero e quindi gli indiziati numero uno a poter essere “sfruttati” per fare quadrare i conti, rimarrebbero sicuro. In questa piccola lista ci mettiamo anche Bove, un altro che essendo cresciuto a Trigoria avrebbe dato la possibilità di chiudere i conti con la Uefa. Niente di tutto ciò: se venisse confermato allora De Rossi potrebbe sorridere.