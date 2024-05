Doppietta da 130 milioni, svolta Juve-Milan: arriva con Zirkzee

Dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro. Così si crea un interessante effetto domino che riguarda anche Juve e Milan in ottica Zirkzee

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro l’Atalanta valevole per la finale di Coppa Italia, la Juventus ha già cominciato a lavorare sotto traccia per mettere i primi importanti paletti in vista della prossima stagione.

Il sempre più probabile arrivo sulla panchina bianconera di Thiago Motta, con il quale è già stato trovato da tempo un accordo di massima, sta per schiudere definitivamente l’inizio di una nuova era. Con la parentesi Allegri ormai giunta al capolinea, nella mente di Giuntoli c’è già il progetto di allestire una squadra diversa. La matematica qualificazione alla prossima Champions League, sotto questo punto di vista, ne sanciva un passaggio pressoché obbligato. Contestualmente alla definizione sempre più vicina dell’affare Thiago Motta, dunque, sorprende fino ad un certo punto che uno dei nomi accostati con sempre più insistenza alla Juventus sia quello di Zirkzee. Il fuoriclasse olandese, autore di una stagione da urlo con la maglia del Bologna, è finito da tempo al centro di un vero e proprio tourbillon che chiama in ballo anche il Milan.

Calciomercato Juventus, da Zirkzee a Sesko: l’Arsenal inguaia anche il Milan

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da Team Talk, infatti, anche l’Arsenal ormai da tempo sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Zirkzee.

Desiderosi di rimpolpare il reparto a disposizione di Arteta, i Gunners potrebbero meditare anche un doppio colpaccio. Oltre che sull’attaccante del Bologna, infatti, i londinesi studiano con interesse anche l’evolvere della situazione Sesko, altro nome finito nei radar anche del Milan. Con l’eventuale uscita di Nketiah oltre che di Gabriel Jesus, l’Arsenal è chiamato a rivoluzionare il reparto da cima a fondo. Ecco perché nelle prossime settimane i Gunners potrebbero decidere di ragionare su un doppio binario per beffare la concorrenza. Ad ogni modo il “pacchetto” Sesko-Zirkzee rappresenterebbe un affare deluxe, dal valore complessivo di circa 130 milioni di euro.