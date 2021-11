Roma-Milan, Maresca sospeso | Ecco quante giornate salterà

Roma-Milan, emergono importanti novità per quanto riguarda l’arbitro Maresca: ecco quanto turni di stop dovrà osservare.

Condurre un big match come Roma-Milan non è mai semplice, a maggior ragione in questa stagione, con le due squadre che giocano per i piani nobili della classifica, e l’arbitro Maresca, come qualcuno già temeva, non si è rivelato all’altezza.

Tante sono state le decisioni prese dal direttore di gara che hanno fomentato dibattiti e polemiche; la più clamorosa, e sicuramente quella che ha contribuito ad orientare il corso della gara in una direzione piuttosto che un’altra, è stata la concessione del calcio di rigore al Milan, per presunto intervento scorretto di Ibanez ai danni di Ibra. Maresca, che non ha avuto esitazioni nel decretare la massima punizione, ha confermato la sua decisione sebbene fosse stato invitato a visionare il Var: scelta che, come confermato dall’ausilio dei molti replay, farà discutere ancora a lungo, in quanto episodio definibile come “rigorino”. Se a ciò si aggiunge quanto successo al tramonto del match, con il sospetto contatto Kjaer-Pellegrini che ha fatto balenare nella mente di molti quanto successo una settimana prima a San Siro con Dumfries ed Alex Sandro protagonisti, e la distribuzione poco equa dei cartellini in rapporto ai falli effettuati, dire che la prestazione dell’arbitro campano è stata quantomeno insoddisfacente, sembra essere un eufemismo.

Roma-Milan, Maresca horror: ecco i turni di stop

Ecco perché, secondo quanto riferito da gazzetta.it, sebbene non vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale in merito, serpeggia sicuramente irritazione per l’operato di Maresca in Roma-Milan; ragion per cui, il designatore Gianluca Rocchi starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di “punire” l’arbitro con due turni di stop. Ricordiamo che la designazione aveva già concorso a sorvolare molte polemiche, in quanto sia ai giallorossi, che ai rossoneri, non erano andate giù alcune scelte dello stesso Maresca nel corso delle ultime sfide da lui dirette.