Penalizzazione in classifica: il verdetto è già UFFICIALE

La squadra non si presenta in trasferta e paga con la penalizzazione in classifica quanto successo nelle scorse ore. La sconfitta a tavolino apre le porte al verdetto matematico.

La stagione calcistica volge al termine in Italia e non solo. Tra conquiste di titoli e retrocessioni è tempo di verdetti ufficiali grazie alla certezza matematica. Se l’Inter di Simone Inzaghi ha già festeggiato lo Scudetto della seconda stella, vinto nel derby contro il Milan, ieri i rossoneri sono stati certi della matematica qualificazione in Champions League. Nei piani bassi è già aritmetica la retrocessione della Salernitana, mentre è lotta aperta per gli altri due piazzamenti caldi.

Ma non tutti i verdetti ufficiali passano dal campo. Il caso in questione è accaduto nella Promozione laziale, arrivata alla penultima giornata in calendario. Non è un caso isolato nelle categorie minori del calcio italiano, soprattutto quando c’è di mezzo una squadra già matematicamente retrocessa. Nella giornata di ieri si sarebbe dovuto disputare l’incontro tra San Cosma e Damiano e Nuovo Cos Latina. Gara che non si è svolta in seguito alla rinuncia della squadra ospite a partecipare all’evento sportivo.

Niente trasferta e penalizzazione per il Nuovo Cos Latina: sconfitta a tavolino

La squadra di casa va verso la vittoria a tavolino per 3-0, data l’assenza della squadra sfidante. La squadra pontina è già retrocessa, a fronte di soli 16 punti in classifica. Ed ora verrà sanzionata di un’ulteriore lunghezza dopo aver disertato la trasferta in programma.

Manca solo la decisione ufficiale del Giudice Sportivo, che appare già scritta. La squadra di casa con la vittoria a tavolino salirà a quota 43 punti, che le garantiranno la salvezza ufficiale. Il sito Gazzettaregionale.it, aggiunge come in casa del San Cosma e Damiano si sia recato solo il Direttore sportivo della squadra ospite. Il dirigente si è scusato con la squadra arbitrale e con i padroni di casa per la mancata sfida in campo.