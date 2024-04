Nota UFFICIALE UEFA: nuovo scenario per le 6 italiane in Champions

La nota della UEFA è UFFICIALE: ecco lo scenario che potrebbe portare a sei italiane in Champions League. Il merito potrebbe essere, si spera, della Roma

Occhio che potrebbe succedere qualcosa di incredibile. Qualcosa che potrebbe cambiare tutto. Perché in Champions League nella prossima stagione – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ci potrebbero andare addirittura sei italiane.

E come potrebbe succedere questo? Se la Roma o l’Atalanta riuscissero a vincere l’Europa League. Sì, proprio così. Perché un chiarimento Uefa, messo nero su bianco, sottolinea che, se la quinta classifica in Italia dovesse vincere la seconda competizione europea, allora per il ranking la sesta del massimo campionato italiano potrebbe staccare il pass per la Coppa che, dalla prossima stagione, cambierà il proprio format. Insomma, è un assist speciale per Lazio, Napoli e Fiorentina che lottano per il sesto posto e che adesso sperano in un trionfo dei giallorossi o dei nerazzurri di Bergamo.

Sei italiane in Champions: lo scenario

Insomma, l’Italia potrebbe fare scuola a Nyon, dove si sono accorti che potrebbe succedere qualcosa di davvero incredibile per il mondo del pallone tricolore. In ogni caso, con sei italiane in Champions viene specificato, ci sarebbe solamente una squadra in Europa League. Ma poco importa, sarebbe un colpo clamoroso.

Quindi nelle prossime coppe europee ci potrebbero essere 8 formazioni del Bel Paese, che potrebbero anche essere dieci nel migliore dei casi in questo modo: se arrivassero due vittorie in Europa League e Conference da due squadre che alla fine della stagione si piazzassero dall’ottavo posto in giù. E questo diventa un poco più complicato, sia per la classifica della Roma che dell’Atalanta, sia per la classifica della Fiorentina. Però le sei in Champions sono reali, si può davvero fare. E sarebbe davvero un colpaccio clamoroso per tutti.