Dalla Juve alla Roma: De Rossi scatenato, non solo Chiesa

Dalla Juve alla Roma. Domenica scorsa si sono affrontate a viso aperto in una gara appassionante. Ora potrebbero ritrovarsi durante il prossimo mercato estivo.

Roma-Juventus non è mai una partita come le altre. Anche se l’Inter ha ormai vinto da tempo lo scudetto, le gloriose sfide degli anni ’80 sono ormai lontane e non rimane altro che inseguire una posizione valida per la prossima Champions League, la tensione e l’attesa sono sempre alte.

E se spesso l’attesa produce spettacoli tecnici discutibili, domenica sera, allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus, hanno dato vita ad una bellissima partita. Squadre che si sono affrontare a viso aperto, giocando bene ed in velocità, con reciproco timore e rispetto, ma con pari volontà di superare l’avversario.

Roma e Juventus avrebbero potuto, entrambe, vincere o perdere. Alla fine hanno pareggiato ed è giusto così. Un pareggio che fa più comodo alla formazione di Massimiliano Allegri, in ottica Champions, mentre adesso, la Roma di Daniele De Rossi, sarà costretta ad inseguire.

Una sfida che ha messo in luce protagonisti che potrebbero ‘accendere’ il mercato giallorosso in vista della prossima stagione. A quanto pare, infatti, De Rossi ha messo gli occhi su un paio di profili in maglia bianconera. Soltanto sogni di primavera?

Doppio colpo Roma in casa Juve

Tra le fila della Juventus è stato di gran lunga il migliore. Da tempo i tifosi bianconeri non ammiravano il ‘vero’ Federico Chiesa. Che la sua migliore prestazione stagionale l’abbia fornita allo Stadio Olimpico, contro la Roma, davanti a Da Daniele De Rossi, può essere una casualità. O forse no.

Il confermatissimo tecnico giallorosso ha un sogno di mezza estate da realizzare. Ha la maglia bianconera, il numero sette sulle spalle ed è un figlio d’arte. Chiesa è infatti il desiderio più grande di De Rossi per la Roma che verrà. Chiesa più Dybala. Per far arrossire d’invidia, e di nostalgia, i tifosi bianconeri.

Ma nella lista della spesa del tecnico romano non compare soltanto il nome di Federico Chiesa. Un altro juventino, probabilmente in uscita, intriga non poco. Filip Kostic, 31enne esterno serbo, dopo un’ottima prima stagione in maglia bianconera, quest’anno ha vissuto un’annata più difficile. De Rossi, però, sembra l’allenatore perfetto per ricaricare le batterie della freccia mancina.

Una decina di milioni e l’affare Kostic, per la Roma, si può chiudere. Chiesa è, evidentemente, un altro prospetto, con altri costi, di cartellino e di ingaggio. però mai dire mai, soprattutto se dall’altra parte c’è Daniele De Rossi pronto ad accoglierlo e metterlo al centro di un mega progetto.