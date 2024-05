Calciomercato Roma, colpo rossonero: firma già UFFICIALE

Calciomercato Roma, colpo rossonero. La società giallorossa inizia a muoversi in vista della prossima stagione. Arriva il primo annuncio.

La Roma di Daniele De Rossi prepara un doppio impegno che deciderà, nel bene o nel male, la stagione. Giovedì sera la gara di ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, mentre domenica sarà ospite dell’Atalanta in una sfida che emana un forte profumo di Champions League.

Una Roma che da quando è passata nelle mani di Daniele De Rossi ha davvero poco da farsi perdonare. Ancora, però, c’è da lottare e da soffrire, al fine di raggiungere obiettivi che fino a gennaio scorso sembravano pura utopia.

La Roma dei fratelli Friedkin vuole continuare a crescere. L’approdo in Champions League sarebbe il regalo più bello che De Rossi ed i suoi ragazzi, potrebbero fare alla proprietà, proprio per il coraggio dimostrato nell’allontanare un ‘mostro sacro’ come José Mourinho e chiamare in panchina l’ex Capitan Futuro.

La Roma cresce, ma non cresce soltanto quella di De Rossi. C’è una Roma che è decisamente più avanti rispetto alle altre. E’ più forte, ha più stile ed è sicuramente più vincente. De Rossi l’ha vista crescere accanto a sé fino a vederla cogliere il titolo più bello.

La Roma che va

L’intervallo di Roma-Juventus non è servito soltanto a tirare il fiato dopo 45 minuti ad alta intensità. Quel canonico quarto d’ora ha dato la possibilità al grande pubblico dell’Olimpico di applaudire la Roma femminile campione d’Italia 2023-2024!

Maglie create ‘ad hoc’ per il grande evento, bandiere con l’immancabile lupetto giallorosso ed un grande scudetto tenuto saldamente nelle mani delle giocatrici. La Roma femminile, però, ha subito imparato una lezione che ha portato infiniti successi altrove. La vittoria più bella è sempre la prossima.

Infatti la formazione femminile ha già terminato i festeggiamenti e guarda al futuro. Niente parole, soltanto fatti concreti. Il fatto più concreto quando si parla di calciomercato è un annuncio ufficiale. E la Roma ha annunciato di aver ingaggiato Verena Hanshaw. Su asroma.com, si parla dell’annuncio ufficiale.

La giocatrice austriaca, classe 1994, arriva dall’Eintracht Francoforte ed ha firmato un contratto che la lega alla società giallorossa fino al 30 giugno 2026. Un rinforzo di qualità per la formazione diretta da Alessandro Spugna. C’è una Roma che è già un top club a livello europeo. Si spera che anche l’altra lo diventi presto.