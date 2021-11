In casa Roma, dopo la sfida di ieri sera contro il Bodo Glimt, si torna a pensare al Campionato. Domenica i giallorossi sono attesi dalla trasferta di Venezia.

La Roma esce frastornata dalla sfida di ritorno al Bodo Glimt di ieri sera. La vendetta che l’ambiente aspettava, dopo il 6-1 dell’andata, non è arrivata. Al contrario sulla squadra sono piovuti i primi fischi dell’Olimpico. Il pubblico romanista non ha nascosto la propria delusione per una prestazione che, al netto di qualche errore arbitrale, non è stata all’altezza delle aspettative.

Eppure la formazione mandata in campo ieri sera da Mourinho era molto diversa da quella, piena di seconde linee, schierata due settimane fa in Norvegia. Ieri sera in campo c’erano quasi tutti i titolari che l’allenatore ci ha abituato a vedere in questi primi mesi a Roma. Le uniche eccezioni, a dire il vero, sono state Lorenzo Pellegrini e Matias Vina, entrambi assenti perché alle prese con qualche problemino fisico.

Roma, Vina infortunato | Ecco le sue condizioni

Delle condizioni del Capitano vi abbiamo detto nella serata di ieri. L’assenza del numero 7 sicuramente è pesata in una partita giocata molto anche dal punto di vista della tenuta nervosa. Ma a spiccare, al momento della diramazione delle formazioni ufficiali, è stata anche l’assenza di Matias Vina sulla fascia sinistra. L’uruguayano è stato sostituito da Ibanez, dirottato sulla fascia da Mourinho e sostituito al centro della difesa da Bryan Cristante.

Ora arrivano aggiornamenti sulle condizioni del laterale sinistro. E non si tratta di buone notizie. Vina infatti è rimasto ai box per via di una lieve lesione all’adduttore destro. Niente di troppo grave, ma un infortunio che certamente costerà all’uruguayano la sfida di domenica contro il Venezia. Le sue condizioni verranno comunque monitorate di giorno in giorno, anche per stabilire come comportarsi in vista delle convocazioni delle Nazionali. Vina è stato chiamato dall’Uruguay e, qualora le sue condizioni non apparissero troppo serie, sarebbe tenuto a partire.