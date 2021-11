Roma-Bodo, Mourinho è una furia nel post partita

Continua l’incubo Bodo per la Roma. I giallorossi escono per la prima volta tra i fischi dell’Olimpico. Almeno due rigori negati ai giallorossi, ma la prestazione rimane insufficiente. Le parole di Mou.

Doveva essere la gara del riscatto, non è arrivato nulla del genere. Nonostante sette tra cambi rispetto alla disfatta norvegese la Roma non riesce a trovare la vittoria all’Olimpico. Per la prima volta in stagione arrivano anche i fischi del pubblico. Ecco le parole del tecnico portoghese, c’è tanta amarezza per gli ennesimi torti arbitrali.

Nuovo passo falso in casa Roma, una sola vittoria nelle ultime sei partite. La Roma non riesce a riscattare la tremenda prestazione contro il Bodo-Glimt, per la prima volta sono anche arrivati i fischi dello stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico Mourinho nel post-gara: ” Risultato stretto? Penso di sì, non abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Anche in prima fase di costruzione, nel primo tempo, quando arriva palla a Darboe e Veretout era palla persa, davanti fatica fra Abraham e Zaniolo. I due rigori sono nettissimi, la gente può parlare di quel che vuoi. Ma risultato 2-2, due tiri due gol, ma due rigori netti. L’arbitro va tranquillo in Grecia, magari in Conference League sono scarsi.”

Roma-Bodo, Mourinho alza la voce: “Arbitro scarso, noi davanti male”

Il tecnico continua analizzando la prestazione: “ L’equilibrio dipende dai giocatori a disposizione.Oggi senza Vina ho avuto un problema da risolvere a sinistra contro un giocatore molto bravo che ha fatto una partita fantastica all’andata e oggi ha toccato una palla e ha fatto un gol pazzesco, Ibanez l’ha messo in tasca. Dopo la prima partita dovevo per forza proteggere Kumbulla, perché non aveva fatto bene e oggi non era una partita per lui. Cristante ha giocato in difesa e non c’era a centrocampo, quindi ha giocato Darboe e poi Villar. A volte si parla di equilibrio e poi di equilibrio di giocatori. Nel Milan sono entrati Bakayoko e Tonali.”

Non mancano critiche aspre verso i suoi: “Il problema è stata la gente davanti: Zaniolo, Tammy e Mkhitaryan non hanno fatto benissimo dal punto di vista tecnica, hanno sbagliato controllo, passaggio, momenti e decisioni. Facciamo fatica a segnare quando abbiamo opportunità di farlo. E mi dispiace ma l’arbitraggio ancora una volta è stato decisivo. La squadra ha sempre rispettato la maglia fino alla fine. Abbiamo 7 punti e per finire primo non dipende solo da noi, ma per finire secondi siamo in controllo del nostro destino.”