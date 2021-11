Polemiche e delusione in casa Roma dopo la sconfitta di ieri contro il Venezia. Sul match ha detto la sua anche l’ex giocatore Alessandro Budel.

La Roma esce frastornata dalla trasferta di Venezia. La partita di ieri doveva rappresentare l’occasione del rilancio dopo alcune prestazioni non entusiasmanti. Invece, nonostante l’ottima prova offerta per larghi tratti di gara, i giallorossi fanno rientro nella Capitale a mani vuote. Beffati dagli episodi del match e da una gestione arbitrale che, ancora una volta, ha pesantemente condizionato l’andamento della partita.

Ne è convinto anche Alessandro Budel, che ieri ha seguito il match come seconda voce di Dazn. Ecco le sue parole.

Prima che l’Arbitro Aureliano fischiasse il calcio di rigore a favore per il Venezia la Roma aveva domanito l’incontro?

Personalmente la Roma tralasciando alcune amnesie difensive aveva dominato senza dubbio la partita, e si vede che la squadra di Mourinho ha molti margini di miglioramento. Durante l’incontro i giallorossi hanno creato tantissime occasioni da goal che poi non sono state sfruttate al massimo. Abraham è stato uno dei migliori in campo, e ha dimostrato di essere un ottimo attaccante.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, derby in vista | Ha stregato Mourinho

Roma, Budel (DAZN) indica la via | “Ecco cosa serve in mediana”

Da ex centrocampista, cosa manca alla mediana della Roma? Zakaria può risolvere i problemi di Mou?

Probabilmente si. Non è mai semplice giocare con una mediana a due. Cristante in determinate occasioni resta solo a centrocampo perché Veretout è una classica mezzala ed è abituato a buttarsi in mezzo per creare movimento in area. Ieri si è notato che in certi momenti della partita non si è mai provato l’anticipo su Okereke per evitare di far partire il centravanti del Venezia a tu per tu contro Rui Patricio. Cosa che poi è successa.

Il cambio di modulo di Mourinho l’ha convinta oppure no?

La difesa a tre di Mourinho non mi è dispiaciuta. Penso che con questo modulo Abraham e Shomurodov possano trovare un certa sintonia, e ne può beneficiare tantissimo il centravanti inglese di questo modulo.

Ascoltando le parole di Mourinho che pensiero si è fatto di questi errori arbitrali?

Che Mourinho sia arrabbiato è più che normale. Personalmente quel rigore di ieri non lo avrei mai dato. La piega che sta prendendo in questo momento il calcio, soprattutto come vengono decretati i calci di rigore, non mi fa impazzire. Su ogni minimo contrasto assegni un calcio di rigore, e i calciatori avranno paura di qualsiasi contrasto in area.