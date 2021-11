Calciomercato Roma, derby in vista | Ha stregato Mourinho

L’ultima voce di calciomercato che riguarda la Roma racconta dell’interessamento per un calciatore affrontato pochi giorni fa, che avrebbe stregato Mourinho.

Soltanto una vittoria e appena tre punti raccolti nelle ultime sette partite ufficiali, tra Campionato e Conference League. E’ questo il magro bottino della Roma nelle ultime settimane. Un’andatura che non può soddisfare José Mourinho, consapevole comunque che la squadra, oltre ad avere importanti margini di miglioramento, in questo periodo ha mostrato anche qualcosa di buono.

Le prestazioni contro il Napoli e, per gran parte della gara, di ieri contro il Venezia, infatti, dimostrano come la Roma sia capace di far vedere cose positive. Comune denominatore di questo periodo sfortunato sono stati purtroppo gli errori arbitrali. Sviste e decisioni controverse che hanno finito per danneggiare la Roma, tanto in Campionato quanto in Conference. Anche in Europa, infatti, nella sfida di ritorno contro il Bodo Glimt i giallorossi possono lamentare la mancanza di due rigori a favore.

Calciomercato Roma, derby con la Lazio | Ha stregato Mourinho

Al di là degli episodi, la doppia sfida ai norvegesi in Conference League ha però evidenziato alcuni dei limiti della rosa a disposizione di Mourinho. E se la disfatta dell’andata aveva fatto capire come le riserve giallorosse non fossero all’altezza della situazione, la partita di ritorno ha visto andare in difficoltà anche i titolari. Segno anche della qualità che i giocatori del Bodo sono riusciti a mettere in campo.

Qualità che non sono sfuggite a José Mourinho, rimasto impressionato da alcuni elementi della squadra norvegese. su tutti Erik Botheim. Classe 2000, l’attaccante è uno dei grandi protagonisti della stagione del Bodo. Ha già messo a segno 19 gol tra tutte le competizioni in questa stagione. Grande fisico e margini di miglioramento invidiabili, Botheim, secondo il sito norvegese TV2 avrebbe impressionato l’allenatore della Roma, che avrebbe quindi chiesto alla dirigenza di fare un tentativo per il suo acquisto. La dirigenza giallorossa avrebbe quindi allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore, sul quale è però forte anche l’interesse della Lazio: c’è un derby di mercato all’orizzonte.