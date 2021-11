Calciomercato Roma, vuole tornare in Spagna | Monchi supera Pinto

Calciomercato Roma, l’ingerenza degli spagnoli potrebbe avere un impatto non indifferente sui piani dei capitolini.

Nel prossimo mercato di gennaio Tiago Pinto cercherà di accontentare, nel pieno rispetto dei paletti finanziari imposti dai Friedkin, le esigenze di mister Mourinho. Una delle esigenze dello Special One continua ad interessare la zona mediana di campo, laddove è alla ricerca di un elemento che possa dare il proprio contributo con qualità che ben si sposino con quelle di Veretout e Cristante.

A Trigoria si cercherà un elemento valido e pronto, che possa subito essere utile alla squadra, contribuendo a proporre soluzioni e interpretazioni di un ruolo che, al momento, appare come il vero e proprio tallone di Achille dei giallorossi. I profili monitorati sono plurimi e l’obiettivo della dirigenza è quello di anticipare la concorrenza di altre squadre europee per chiudere sin dai primi giorni del 2022 un colpo che lo stesso “Mou” si attendeva già in estate.

Proprio a tal proposito, sono emerse interessanti novità dalla Spagna.

Calciomercato Roma, per Marc Roca spunta il Siviglia di Monchi

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della situazione del centrocampista del Bayern Monaco, Marc Roca. L’ex Espanyol è arrivato in Baviera nel 2020, firmando un contratto che attualmente lo lega ai tedeschi fino al 2024. Il suo impatto in Bundes non è stato dei migliori e ciò giustifica l’insistenza delle voci secondo le quali potrebbe lasciare la squadra di Nagelsmann già questo gennaio.

Acquistato per circa 10 milioni di euro, il suo valore si è dimezzato e, memori soprattutto di quanto fatto da vedere in Spagna, un suo acquisto rappresenterebbe una scommessa economica quanto promettente. Stando a quanto riportato da Todofichajes.net, il club mitteleuropeo avrebbe però già dato il benestare al Siviglia per il suo trasferimento, in seguito alle non poche avances degli scorsi giorni.

Gli andalusi si sono detti disposti ad accontentare le umili richieste economiche del Bayern Monaco e, considerato anche il forte anelito del centrocampista a ritornare nel campionato di lancio, si comprende come il suo nome sia ormai prossimo ad essere depennato dalla wish list di Pinto.