Calciomercato Roma, rinforzo low cost a gennaio | Bastano 5 milioni

Calciomercato Roma, dalla Germania emergono importanti novità relative al futuro dello spagnolo.

Dopo il pareggio per 2 a 2 contro il Bodo Glimt, la Roma è ora chiamata a chiosare nel migliore dei modi il tour de force affrontato durante il mese di ottobre. Nelle ultime uscite, la rosa ha accumulato solo 4 punti, sui 12 a disposizione per le gare contro Juventus, Napoli, Cagliari e Milan. Il tutto senza dimenticare del pareggio e della sonora sconfitta per 6 a 1 maturati nei due confronti contro la su citata squadra norvegese.

Quest’ultima, al momento, vanta ancora il primato nel girone di Conference e, se la situazione non dovesse cambiare, potrebbe costringere i capitolini a svolgere un turno in più di questa nuova competizione europea. Sono discorsi, in ogni modo, che lasciano il tempo che trovano, soprattutto se si considera la mentalità che sta provando a imporre lo Special One da inizio anno. Quella cioè di ragionare step by step e provare a vincere ogni partita, indipendentemente dal nome dell’avversario.

Questo modus operandi, per ora, non ha permesso a Pellegrini di raccogliere numerosi frutti, soprattutto se si ricordano anche le due sconfitte settembrine contro Verona e Lazio. Servirà un cambio di tendenza, in particolar modo con le big, e, ovviamente, qualche miglioramento a partire dal mese di gennaio.

Calciomercato Roma, l’aggiornamento alla nostra esclusiva su Marc Roca

Non mancano di certo al tecnico portoghese la saggezza e il carisma necessari per trasformare nuovamente in applausi quei fischi sentiti ieri sera, e in parte già durante alcuni spezzoni di gara con il Milan, provando a ricostruire quell’entusiasmo di inizio stagione affievolitosi pian piano dopo alcuni risultati negativi su analizzati.

L’ex Tottenham necessiterà ad ogni modo anche di un aiuto esterno, come evidenziato anche dal lavoro silente ma concreto di Tiago Pinto, chiamato ad assecondare quegli aneliti del mister rimasti insoddisfatti da fine agosto. Uno dei maggiori interessa la zona mediana di campo. Plurimi i profili sondati fin qui e, tra questi, potrebbe figurare anche Marc Roca. Centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, vi avevamo parlato in esclusiva della sua situazione qualche giorno fa.

Importanti aggiornamenti arrivano direttamente dalla Germania. Secondo Sport1, infatti, l’ex Espanyol potrebbe lasciare la squadra bavarese a inizio 2022, dopo meno di due anni dal suo approdo. Arrivato nel 2020 dalla Liga per una cifra di 10 milioni di euro, Roca può partire fra due mesi per un prezzo di circa 5 milioni di euro.

Una cifra giustificata dall’infelice impatto avuto nel campionato mitteleuropeo che ha portato al dimezzamento del suo cartellino, nonostante un contratto valido fino al 2025. Pinto potrebbe monitorare con interesse la situazione, consapevole della succulenza dell’occasione ma, al contempo, che, al contempo, il nulla osta decisivo spetterà al connazionale presente in panchina. Seguiranno aggiornamenti.