Roma, Villar torna in campo e rispunta sui social | La reazione dei tifosi

Roma, ieri lo spagnolo è tornato in campo dopo la disfatta in Norvegia. Anche in maniera inaspettata. La reazione dei tifosi

Dopo quanto detto da Mourinho alla fine della gara d’andata contro il Bodo, e soprattutto dopo quello visto nelle partite successive, nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto di poter rivedere in campo gli esuberi. E invece, ieri, tra primo e secondo tempo della gara di Conference League, lo Special One ha rispolverato Villar.

Non ha giocato male, lo spagnolo. Soprattutto pensando a quello che aveva passato nelle ultime settimane. Ma di certo, la sua prestazione, è tutt’altro che da ricordare. E’ sembrato spaesato, quasi impaurito di sbagliare, ma sicuramente ha dato il suo contributo, meglio di Darboe, in campo nel primo tempo, soffocato dal pressing della squadra norvegese che lo ha costretto a molti errori in mezzo al campo. E con il ritorno in campo, Villar si è fatto rivedere anche sui social. Dove ha pubblicato una foto, su Twitter per la precisione, scatenando la reazione dei tifosi.

Roma, la reazione dei tifosi alla foto di Villar

Molti incoraggiamenti. I tifosi hanno apprezzato sicuramente la volontà messa in campo da Villar dopo un periodo nerissimo della sua carriera. La sua prestazione, soprattutto in fase di contenimento, non è passato inosservata. E alcuni gli chiedono di continuare a lavorare in questo modo e di seguire Mourinho per migliorare. E magari chissà, rientrare anche nelle rotazioni.

Ma la realtà, ovviamente, rimane completamente diversa. Villar è destinato a lasciare la Roma a gennaio per fare spazio a quel centrocampista (che dovrebbe essere Zakaria) che Mou ha chiesto e che Tiago Pinto sta cercando in tutti i modi di regalargli. Anche perché, alla fine, sempre un pareggio è venuto fuori contro i norvegesi. Ma le parole dei tifosi, in questo caso, potrebbero far scattare qualcosa nella testa del giocatore. Così anche da poterlo aiutare a trovare una sistemazione adeguata. C’è sempre il Valencia sulle sue tracce.