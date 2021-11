Venezia-Roma, messaggio diretto del giallorosso | Le dichiarazioni

A pochi istanti dalla sfida contro il Venezia allo Stadio Pier Luigi Penzo, ha parlato il difensore giallorosso.

Il difensore della Roma e della Nazionale Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro la squadra di Paolo Zanetti, valida per la dodicesima giornata di andata di Serie A.

“Dobbiamo cercare di arrivare alla sosta in maniera tranquilla e serena, per questo cercheremo di vincere a tutti i costi”, ha detto il numero 23 giallorosso. “Lavoriamo ogni giorno e cerchiamo di vincere partita dopo partita. Oggi c’è il Venezia, una squadra difficile. Saranno tre punti fondamentali”.

LEGGI ANCHE: Venezia-Roma, le formazioni UFFICIALI | Rivoluzione Mourinho

Venezia-Roma, messaggio di Mancini

Oggi per José Mourinho ci sarà il cambio di modulo: “Siamo preparati sotto tutti gli aspetti, quindi vedremo la partita cosa ci richiede e noi lo faremo. Convocazione in Nazionale? Sicuramente come hai detto tu la Roma è importante, mentre far parte della Nazionale è un orgolio. Un gruppo importante, lavoriamo per essere pronti anche li”. Il difensore farà parte della difesa a tre composta da Marash Kumbulla e Roger Ibanez.