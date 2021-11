Venezia-Roma, le formazioni UFFICIALI | Rivoluzione Mourinho

Vediamo insieme le scelte ufficiali degli allenatori Zanetti e Mourinho a pochi minuti dal calcio d’inizio di Venezia-Roma.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Venezia-Roma, match valido per la dodicesima giornata del Campionato di Serie A. I giallorossi arrivano alla trasferta veneta con la voglia e la necessità di riscattare le ultime prestazioni, poco convincenti. La sconfitta con il Milan e il pareggio interno con il Bodo in Conference hanno lasciato l’amaro in bocca alla tifoseria giallorossa. La squadra, inoltre, ha ottenuto soltanto una vittoria nelle ultime sei partite.

Per queste ragioni la partita di oggi diventa particolarmente importante nel cammino della Roma. Vincere a Venezia è un obbligo per una squadra che voglia mantenere vive le proprie ambizioni e continuare a puntare alla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la conferenza stampa di ieri, Mourinho ha optato per un cambiamento radicale nell’assetto della squadra.

Venezia-Roma, Mou rivoluziona la squadra | Le FORMAZIONI UFFICIALI

L’allenatore giallorosso ha deciso di puntare su un undici tutto nuovo, con un modulo fin qui mai messo in campo. La difesa a 3 è infatti una novità assoluta nella Roma di Mourinho. Per farlo, l’allenatore portoghese ha dovuto optare per la rinuncia a due dei big che finora aveva regolarmente schierato: Zaniolo e Mkhitaryan partono infatti dalla panchina. Vediamo insieme le scelte ufficiali dei due allenatori in vista del match delle 12:30

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Kiyine, Forte, Okereke. All.: Zanetti

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomourodov. All.: Mourinho