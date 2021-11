Calciomercato Roma, testa a testa con Simeone | Pinto ci crede

La Roma continua a seguire con attenzione gli sviluppi di calciomercato in prospettiva della prossima estate: si intravede già un duello con l’Atletico Madrid.

Il piano di crescita della Roma voluto dalla proprietà di Dan e Ryan Friedkin è soltanto all’inizio. La volontà dei proprietari del club è chiara: far crescere la squadra sia dal punto di vista economico che da quello sportivo, riportando la Roma ad essere competitiva ai livelli più alti. Un percorso che richiederà tempo e che conta sul lavoro di José Mourinho in panchina e di Tiago Pinto come punto di riferimento della dirigenza giallorossa.

E se l’allenatore si appresta, probabilmente, a varare una Roma completamente nuova per la sfida di oggi contro il Venezia, il General Manager non perde di vista gli obiettivi di mercato. Attuali e futuri. Già, perché alla riapertura della sessione di gennaio mancano un paio di mesi e in quell’occasione Pinto dovrà rinforzare la rosa sulla base delle indicazioni ricevute dal tecnico.

Calciomercato Roma, testa a testa con Simeone | La situazione

Ma l’attenzione del dirigente portoghese non è rivolta esclusivamente a ciò che potrà accadere da qui ad un paio di mesi. Nel calciomercato attuale l’attenzione ai profili di calciatori da acquistare a parametro zero è sempre più importante. Pinto lo sa e osserva con attenzione tutto ciò che possa rappresentare, da qui a qualche mese, un possibile affare in prospettiva.

Il nome più importante, in questo senso, è quello di Lorenzo Insigne. Le trattative per il rinnovo di contratto con il Napoli rimangono in una fase di stallo e ancora un paio di giorni fa il presidente De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni che non escludono un suo addio a fine stagione. Una prospettiva che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di molti club, inclusa la Roma, interessati a prendere il numero 10 della Nazionale italiana. Secondo elgoldigital.com, oltre alla lunga lista di squadre italiane – in cui compaiono Inter, Milan, Juventus, Fiorentina – Insigne sarebbe finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid. Anzi, allo stato attuale proprio i Colchoneros sarebbero i principali rivali di Pinto nella corsa a Lorenzo. Secondo il portale spagnolo, Simeone potrebbe contare sulla volontà di Insigne di trasferirsi in un campionato diverso da quello italiano. Una circostanza tutta da verificare. Insomma: la telenovela Insigne è soltanto all’inizio. Ne vedremo delle belle.