Calciomercato Roma, bomba Insigne | Le parole di De Laurentiis

Nuova scossa nel calciomercato italiano. Le parole di De Laurentiis hanno squarciato un velo in casa Napoli. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro di Insigne.

Aurelio De Laurentiis non si smentisce mai, le sue dichiarazioni provocano un nuovo terremoto. Tanti tifosi del Napoli tremano, il rinnovo di Lorenzo Insigne ad oggi sembra un miraggio. Ecco le dichiarazioni sul futuro del capitano dei partenopei. Le parole suonano come una sorta di ultimatum.

Ultim’ora bomba nella Serie A, ha parlato Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, come sempre vulcanico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti durante un evento pubblico. Fanno tremare i tifosi partenopei le parole riservate sul caso Insigne. Il capitano azzurro è in scadenza di contratto nel giugno 2022. Le parole del presidente del Napoli lasciano intendere uno scenario completamente nuovo in Serie A. Il mercato di gennaio incombe, il rinnovo d’Insigne sembra essere sempre più lontano. In tanti avevano lanciato anche la suggestione Roma per lui, come vi avevamo raccontato.

Leggi anche: Calciomercato Roma, la lista di Mou convince i Friedkin | Tre colpi in arrivo

Calciomercato Roma, via libera Insigne | Le parole di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha parlato in occasione di un evento pubblico a Napoli. L’occasione era l’inaugurazione dell’evento Race for the Cure, a Piazza Plebiscito. Non ha mancato di elogiare la squadra ed il tecnico per il lavoro svolto finora, con un occhio alla futura Coppa d’Africa. Poi ha parlato anche del futuro di Lorenzo Insigne.

Come prontamente riportato dalla redazione di Calciomercato.it, ecco le parole del patron degli azzurri. “Il futuro di Insigne? Parlo con l’agente. poi dipende soprattutto da lui. Se Lorenzo vuole chiudere qui da noi la carriera, lo accoglieremo a braccia aperte, altrimenti ce ne faremo una ragione. Sono abituato dal mondo del cinema a non forzare la mano nei rapporti”.

Sembrerebbe sempre più lontano il rinnovo dunque, a meno che non si tratti di dichiarazioni di pura facciata. Se non dovessero arrivare notizie nelle prossime settimane il calciomercato di gennaio potrebbe riservare non poche sorprese per il futuro del capitano del Napoli.