Calciomercato Roma, la lista di Mou convince i Friedkin | Tre colpi in arrivo

Calciomercato Roma, Friedkin ha deciso: tre regali per Mourinho a gennaio. Il tecnico ha convinto la proprietà ad investire

La Roma è sul mercato. E questo si sa sin da settembre, quando alla fine il centrocampista richiesto da Mou non è arrivato. Nel frattempo, il campo, ha anche dato ragione al tecnico portoghese, che aveva disperatamente bisogno di un elemento in mezzo per far rifiatare all’occasione uno tra Veretout e Cristante.

E ormai anche i Friedkin hanno deciso – secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina – di investire a gennaio per almeno tre colpi. Un centrocampista e un difensore centrale quasi certamente. E anche un esterno difensivo che possa essere pronto da buttare nella mischia al posto di Karsdorp, che sta giocando sempre e ha bisogno certamente di un supporto importante.

Calciomercato Roma, ecco la lista della spesa

Dietro piace Marcao, difensore del Galatasary, 25 anni, che il club turco potrebbe far partire per riuscire a racimolare quel tesoretto che serve a Terim per prendere un attaccante. L’assenza di Smalling pesa, e il fatto che Kumbulla ormai sia fuori dai giochi è un altro punto a favore del difensore. Dietro, però, ci potrebbe anche essere Nacho, che il Real Madrid potrebbe cedere senza grossi problemi, visto che Ancelotti non lo vede proprio.

Con il Real, comunque, sono stati avviati diversi colloqui: in primis c’è da risolvere la questione Mayoral. E poi la Roma avrebbe chiesto delle informazioni su Vazquez, che Mou voleva al Tottenham. Sempre calda la pista che potrebbe portare a Ceballos (anche se ieri il tecnico italiano in conferenza stampa ne ha parlato bene). In mezzo al campo, ovviamente, la prima rimane lo svizzero Zakaria: su di lui Pinto farà reale pressione. Altre due piste anche per un terzino: Pedersen, norvegese del Feyenoord, e Benjamin Henrichs, tedesco attualmente al Lipsia. Tra questi nomi, tre rinforzi quasi certi.