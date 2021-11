Calciomercato Roma, doppio affare a gennaio | Li porta l’ex giallorosso

Calciomercato Roma, arrivano interessanti novità relative alle prossime mosse di Tiago Pinto.

Il dg portoghese, come ben noto ai più, continuerà quel lavoro in duplice direzione catalizzato a giugno e rimasto incompleto a fine estate. Il tanto anelato centrocampista non è ancora arrivato e ciò giustifica l’attenzione con la quale a Trigoria si stanno monitorando plurimi profili che possano rinforzare prontamente la zona mediana di campo.

Al contempo, al di là delle entrate, si proverà a ultimare quel percorso di epurazione iniziato poche settimane dopo l’annuncio dello Special One sulla panchina capitolina con gli allontanamenti dei non pochi esuberi allora presenti in rosa. Quest’ultima continua ad essere costituita da profili scarsamente considerati da Mourinho, il quale avrà a disposizione i prossimi due mesi per poter ponderare posizioni definitive sui giocatori fin qui allenati.

Sicuramente si cercherà di ultimare il suddetto piano epurativo, allontanando anche chi, a detta del portoghese, non abbia rispettato le aspettative e dimostrato di non essere all’altezza del progetto.

Calciomercato Roma, Zalewski e Bove in uscita

Dopo Natale diversi allontanamenti riguarderanno anche i giovani che Mou ha deciso di valutare e tenere sotto la sua egida sin dai primi allenamenti estivi. Anche questi sono annoverabili nell’importante corpus di cessioni previste a inizio 2022 e le loro sortite saranno finalizzate ad una plasmazione che permetta loro di giocare con maggiore continuità e crescere.

A tal proposito, arrivano interessanti novità dal portale SerieBNews.com, a detta del quale il Vicenza avrebbe messo gli occhi su due gioiellini della Roma. Ci riferiamo al trequartista polacco con cittadinanza italiana, Nicola Zalewski e al centrocampista classe 2002 Eodardo Bove. Entrambi sono finiti nel mirino del club di Serie B che ha da poco ufficializzato Federico Balzaretti come direttore sportivo.

L’ingerenza dell’ex Palermo potrebbe risultare fondamentale per intavolare la trattativa con un club che conosce non poco e per chiudere un affare destinato ad accontentare tutte le parti in causa. Per i due diciannovenni si starebbe ragionando ad una trattativa in prestito che permetta al club dei Friedkin di non perdere la possibilità di richiamare loro alla base quando abbiano raggiunto una maturità tale da tornare utili alla causa.