Roma, emergenza difesa | L’esito degli esami

Alla vigilia della sfida di Serie A contro il Venezia la Roma si trova a fare i conti con una nuova assenza per infortunio.

Giornata di vigilia in casa Roma. I giallorossi torneranno domani in campo alle 12:30 contro il Venezia per la dodicesima giornata di Serie A. Una trasferta in cui la squadra allenata da José Mourinho sarà necessariamente chiamata a dare importanti segnali di reazione dopo gli ultimi risultati. La sconfitta contro il Milan di domenica scorsa e il pareggio interno contro il Bodo Glimt hanno creato più di un malumore nell’ambiente giallorosso.

La trasferta veneta è quindi l’occasione per rilanciarsi: la Roma dovrà battere un colpo sia dal punto di vista del risultato che per quanto riguarda la prestazione. In giornata José Mourinho, come da tradizione, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto della situazione, chiarendo anche le condizioni di alcuni calciatori che negli ultimi giorni avevano accusato problemi fisici.

Roma, fermato da un infortunio | Ecco le sue condizioni

Mourinho ha rassicurato l’ambiente sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il Capitano, già domenica contro il Milan, era sceso in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio. Nulla di grave per lui: un’infiammazione al ginocchio che tuttavia ha imposto al numero 7 un turno di stop in occasione del match di Conference League contro il Bodo Glimt. Lorenzo è pronto a tornare, ed è stato regolarmente convocato per domani, mentre nella lista non figura, un po’ a sorpresa, un altro giocatore.

Si tratta di Riccardo Calafiori, fermato da un risentimento alla coscia sinistra. Un problema che non sembra essere particolarmente grave ma che complica i piani di Mourinho, che in quella posizione è già costretto a fare a meno di Matias Vina, colpito da una lesione muscolare. Il tecnico portoghese valuta le alternative a sua disposizione: da quella parte, come giovedì scorso, potrebbe essere dirottato Ibanez. Anche se lo stesso allenatore non ha escluso la possibilità di schierare largo a sinistra il giovane Tripi.