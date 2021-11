Roma, possibile cambio di nome per lo Stadio Olimpico

A parlare è il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, che lancia l’ipotesi.

Lo Stadio Olimpico prima della sconfitta contro il Milan di due domeniche fa, era un fortino per la Roma di José Mourinho: quattro vittorie, un pareggio e, appunto, un ko.

Per la Roma però non è un buon periodo, anzi è iniziata una mini crisi con una sola vittoria nelle ultime sette gare, quella di Cagliari nella trasferta sarda. La stagione è ancora lunga e c’è tutto il tempo per provare ad indirizzarla nel verso giusto. I giallorossi dovranno provare ad arrivare fino in fondo in Conference League e in Coppa Italia, mentre l’obiettivo in campionato è l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League.

Roma, cambio denominazione per lo Stadio Olimpico

Intanto il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dello Stadio Olimpico, impianto di gioco dove disputano le partite casalinghe sia la Roma che la Lazio, che è gestito e affidato a ‘Sport e Salute’: “Ci piacerebbe intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Abbiamo dato la disponibilità ma non dipende da noi – ha detto il presidente della FIGC -. Non è facile considerando la natura giuridica dell’ente che lo gestisce ma sarebbe un grande gesto”.