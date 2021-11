I numeri di Pellegrini parlano chiaro | Capitano ferito e trascinatore

In campo nonostante l’infiammazione al ginocchio sinistro, Lorenzo Pellegrini ha giocato una partita di alto livello: le statistiche parlano chiaro

L’ennesimo torto arbitrale subito nella partita di ieri contro il Venezia ha contribuito a far passare in secondo piano l’analisi della partita dal punto di vista tecnico e statistico. Una gara nettamente dominata dalla Roma e che ha visto nel suo Capitano uno dei protagonisti assoluti.

Sceso in campo con un’infiammazione al ginocchio sinistro molto fastidiosa, Lorenzo Pellegrini ha stretto i denti e ha provato a guidare i compagni con il solito contributo da regista offensivo, ma non solo. Per rendersi conto della prestazione del numero 7 giallorosso, piuttosto che ad alcune pagelle, basta affidarsi alle statistiche ufficiali della Lega Serie A. Benché condizionato dal dolore, il centrocampista è stato uno dei più dinamici della squadra, piazzandosi al terzo posto alle spalle di Cristante e Veretout con 11,161 km percorsi.

Un altro dato che balza agli occhi, è quello relativo ai recuperi effettuati. Ben 11 che lo rendono il migliore in assoluto del match, davanti a Romero e Haps. Non stupisce, invece, il primato di Pellegrini in fase offensiva. Con ben 8 passaggi chiave, il capitano ha addirittura doppiato il secondo classificato (Shomurodov con 4) e quadruplicato il primo degli avversari (Aramu con 2). Stessa statistica, ovviamente, anche per quanto riguarda le occasioni da gol create.