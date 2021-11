Calciomercato, UFFICIALE: ginocchio KO | Assalto alla Roma

Calciomercato, l’infortunio rimediato domenica scorsa potrebbe portare il club a fare spese in casa giallorossa.

Vista la difficoltà del momento e, soprattutto, la gestione della rosa in questa prima parte di stagione, è facile prevedere diverse operazioni di mercato in casa capitolina nei prossimi mesi. Dopo Natale sono infatti attesi plurimi movimenti sia in entrata che in uscita, destinati a suggellare la rosa. Al contempo si cercherà di ultimare un piano epurativo iniziato già lo scorso giugno.

I nomi dei possibili partenti sono noti ai più e rappresentano un corpus di giocatori che, pur avendo fatto bene in passato, Mourinho ha mostrato di non voler tenere in considerazione. Le loro sortite rappresenteranno, dunque, il frutto delle decisioni ponderate dallo Special One fin qui e della volontà dei diretti interessati di trovare maggior minutaggio in nuove realtà.

Va anche sottolineata l’importanza delle operazioni in uscita, fondamentali per garantire sostentamento economico agli stessi movimenti in programma a inizio 2022, finalizzati ad assecondare gli aneliti ancora insoddisfatti dell’ex Tottenham.

Calciomercato, infortunio al crociato per Ogbonna: sostituto in casa Roma?

Nelle prossime settimane si potrebbe assistere a delle importanti novità legate ad una singolare quanto spiacevole situazione verificatasi in casa West Ham. Angelo Ogbonna, infatti, era stato sostituito a metà primo tempo per un taglio sopra l’occhio nella gara di domenica scorsa. Gli esami strumentali hanno però poi evidenziato una lesione al legamento crociato causata da un precedente contatto di gioco che costringerà il numero 21 ad un lungo stop.

Gli Hammers cercheranno, dunque, dei rinforzi per il proprio reparto difensivo e non sono da escludersi eventuali trattative con la Roma. Proprio da Trigoria gli inglesi potrebbero infatti pescare delle soluzioni celeri quanto convenienti, rispondenti ai nomi di Kumbulla e Smalling.

Il primo non convince Mourinho e si è spesso distinto per prestazioni tutt’altro che brillanti. Il secondo, divenuto sempre meno leader a causa di problematiche fisiche reiterate, è ormai un vero e proprio enigma nella Capitale. Una sua cessione, così come quella dell’ex Hellas, rappresenterebbe, in casa Roma, un buon presupposto per cercare giocatori più validi (o comunque meno fragili). Seguiranno aggiornamenti,