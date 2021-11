Calciomercato Roma, cade il veto alla cessione | Può partire a gennaio

Il General Manager della Roma Tiago Pinto continua a lavorare su diversi tavoli in vista del calciomercato invernale che si aprirà a gennaio.

L’inizio di stagione della Roma è stato segnato dall’impronta di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha cercato sin dall’inizio di imprimere il proprio segno sulla squadra, tracciando una linea di demarcazione netta tra un gruppo di titolari e le loro riserve. Troppa differenza tra chi gioca e chi è a disposizione in panchina, secondo il tecnico. Un gap che dovrà ridursi attraverso il calciomercato, costruendo una rosa più equilibrata.

Le bocciature dello Special One sono state nette. Alle parole, Mourinho ha fatto seguire i fatti. E così quei calciatori che non rientravano nei suoi parametri sono rimasti ai margini delle gerarchie giallorosse. L’esempio più evidente arriva dal centrocampo, dove ai due titolari Veretout e Cristante si sarebbero dovuti alternare Villar e Diawara. Un turn over quasi mai avvenuto, visto che i due mediani di riserva sono stati scartati ben presto da Mourinho.

I due giocatori sono destinati a partire a gennaio. D’altra parte l’obiettivo dichiarato della Roma è di inserire in mediana almeno un nuovo giocatore di livello. L’ideale sarebbe arrivare a due acquisti, così da cambiare radicalmente il volto del centrocampo giallorosso. Se così fosse, però, si aprirebbero le porte anche per un’altra cessione.

A salutare la Capitale, in caso di doppio acquisto in mezzo al campo, potrebbe essere infatti anche Ebrima Darboe. Il gambiano ha fatto una buona impressione a Mourinho, che in più di un’occasione lo ha preferito ai due colleghi di reparto più esperti. La Roma crede in lui e vorrà puntare sulle sue qualità nel futuro, ma ad oggi lo considera ancora troppo acerbo. Per questo si fa strada l’ipotesi di una sua cessione, rigorosamente in prestito, a gennaio. Il Corriere dello Sport spiega che rispetto all’estate scorsa, quando le richieste arrivate per Darboe erano state bloccate dal veto imposto dalla società, il quadro potrebbe oggi essere cambiato. Tutto fatto per il rinnovo, con il giocatore che arriverà a guadagnare 500 mila euro a stagione. Possibile, a questo punto, il via libera a un prestito che permetta al ragazzo di fare esperienza.