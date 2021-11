Giornalismo in lutto: si è spento Giampiero Galeazzi. Malato da tempo, aveva 75 anni. Nato a Roma, fu professionista nel canottaggio

Il giornalismo sportivo, e non solo, è in lutto: è morto Giampiero Galeazzi. Nato a Roma, tutti lo conoscevano anche con il soprannome Bisteccone. Si è spento, dopo una lunga malattia, all’età di 75 anni. L’ex giornalista sportivo della Rai, nella sua vita, è stato anche un professionista del canottaggio. Vinse infatti il campionato italiano nel singolo e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968.

Non aveva ancora finito la sua carriera sportiva, che Galeazzi era stato assunto dalla Rai come giornalista sportivo, inviato, in maniera immediata, alle Olimpiadi del 1972 a Monaco di Baviera. Poi anche alla Domenica Sportiva, dove seguì le più importanti partite del campionato italiano negli anni ’80. Dalla redazione di Asromalive.it, le più sentite condoglianze alla famiglia.