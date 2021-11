Calciomercato Roma, il rinnovo non basta | Via a gennaio

Calciomercato Roma, negli ultimi mesi la sua situazione si è complicata di non poco e non è assolutamente da escludersi una cessione a breve.

Ci sono situazioni, nel calcio così come nella vita, che potrebbero classificarsi semplicemente come “strane”. Restando in ambito giallorosso, si potrebbe prendere a mo’ di esempio la vicenda di Edin Dzeko durante la parentesi Petrachi-Fonseca.

Il bosniaco sorprese tutti, ormai quasi tre anni fa, firmando un inatteso rinnovo contrattuale che lo avrebbe legato ai giallorossi fino al 2022. Una situazione ambigua, così come inattesa, vista la grande insistenza con la quale, in quei mesi, l’Inter, sua attuale squadra, aveva provato a regalarlo a mister Conte.

Proprio quando sembrava essersi rinnovato uno dei più bei rapporti di amore con un giocatore straniero all’ombra del Colosseo, però, si sono acuiti dei dissapori che hanno portato ad una progressiva incrinatura dei rapporti concretizzatasi nel suo, ormai tristemente famoso, voltafaccia di quest’estate.

Una situazione che in parte potrebbe ricordare quella di un elemento che è stato a lungo seguito da Pinto negli ultimi mesi e che, ora, potrebbe finire nuovamente in orbita capitolina.

Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Xhaka: le ultime

Ci riferiamo a Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal, a lungo monitorato dal gm portoghese e dai suoi colleghi e presentato da Mourinho come la vera e propria priorità di un mercato che ha dovuto poi seguire una direzione diversa a causa dei vari imprevisti. Arrivare allo svizzero non è stato possibile, nonostante il forte anelito al trasferimento dello stesso, a causa del gap di valutazioni nato tra Roma e Gunners.

Alla fine di una vera e propria telenovela che ha caratterizzato i rumors da giugno a metà agosto, il numero 34 ha rinnovato il contratto con la squadra inglese, prolungando una scadenza che gli avrebbe permesso, fino a poco fa, di svincolarsi la prossima estate. A Londra sono però cambiate tante cose, dal momento che le prestazioni dell’elvetico dopo la firma hanno vissuto una vera e propria inversione di tendenza, legata anche alle problematiche fisiche da lui vissute.

Ciò che non è cambiata è però la necessità della Roma di regalare quanto prima allo Special One un colpo davanti alla difesa. In lizza figura il nome di Zakaria ma, soprattutto ricordando la grande stima di Xhaka nei confronti del mister capitolino, non sorprenderebbe se a gennaio si provasse a fare un nuovo tentativo per lui.

Da agosto, come detto, non ha mai raggiunto i suoi vecchi livelli e, soprattutto, non è sfuggita la grande continuità di risultati positivi inanellata dalla squadra di Arteta da quando l’ex Basilea è stato costretto ad un lungo forfait per infortunio. A gennaio vedremo se, proprio come nel caso di Dzeko, anche il suo rinnovo abbia catalizzato un percorso destinato a portare ad una separazione e non, come inizialmente previsto, al rinforzamento di un legame divenuto pian piano sempre più flebile.