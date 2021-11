Calciomercato Roma, telenovela Zakaria | Cosa sta succedendo

La Roma dovrà intervenire in almeno tre ruoli sul calciomercato di gennaio. Per farlo sarà necessario un altro sforzo.

Tiago Pinto e José Mourinho sono molto impegnati in queste settimane. Il primo fuori dal campo, a caccia di rinforzi da fornire al secondo, a sua volta impegnato ad uscire da questa mini crici giallorossa, dopo un periodo negativo di risultati.

Almeno un centrocampista, un terzino e quasi sicuramente un difensore centrale. Questi sono i ruoli individuati dalla dirigenza capitolina da rinforzare. Mourinho è ancora a caccia del centrocampista tanto richiesto dopo essere stato per settimana a caccia di Granit Xhaka. Adesso è il connazionale del giocatore dell’Arsenal, Denis Zakaria, l’obiettivo numero uno. Per il giocatore del Borussia Monchengladbach però c’è molta concorrenza da superare, ma non solo.

Calciomercato Roma, la situazione Zakaria

Infatti, secondo quanto riportato da ‘kicker.de’, il club tedesco avrebbe proposto un rinnovo al giocatore svizzero in scadenza di contratto a giugno 2022. Il pensiero e la volontà di Zakaria però non coincide con quello della società attuale. La Premier League sembrerebbe essere il campionato con più possibile dove possa approdare l’elvetico, nonostante anche in Italia (Juventus e Roma) e in Spagna (Siviglia e Atletico Madrid) ci sia un grande interesse. Vedremo come andrà a finire, questa che sembra essere una vera e propria telenovela.