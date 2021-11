Calciomercato Roma, scippo all’Inter | Cessione e colpo a zero

Mentre il Campionato è fermo per le Nazionali, il General Manager della Roma Tiago Pinto lavora per un colpo a parametro zero.

Il campionato fermo per le partite di qualificazione ai prossimi campionati mondiali è l’occasione, per diverse squadre, per fare il punto della situazione. La Roma non fa eccezione e, come già successo nelle scorse settimane, la dirigenza giallorossa lavora in vista della sessione di calciomercato che si aprirà tra poco meno di due mesi. Una sessione cruciale, nel corso della quale il General Manager Tiago Pinto dovrà cambiare il volto alla squadra.

Se non sarà una rivoluzione, sarà qualcosa di molto simile. Almeno nelle intenzioni della dirigenza e di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha ribadito la necessità di rinforzare la rosa a sua disposizione, in particolare in alcune zone del campo. La difesa ed il centrocampo sono i reparti che necessitano degli interventi più urgenti, ma Pinto non perde d’occhio le eventuali occasioni che potebbe offrire il mercato.

Calciomercato, cessione e colpo a zero | Inter avvisata

Tra queste figurano senz’altro quei calciatori che, andando incontro alla scadenza del proprio contratto nel giugno 2022, a partire da gennaio potranno accordarsi con altre squadre. Inutile negare che accaparrarsi qualche calciatore importante senza pagarne il cartellino può rappresentare una vera svolta per qualsiasi società. Per questo Tiago Pinto osserva con attenzione questo tipo di opportunità.

Sul suo taccuino, in questo senso, c’è segnato da tempo il nome di Ivan Perisic. Il croato è un pupillo di Mourinho – che lo voleva già ai tempi del Manchester United – e non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter. Le trattative sembrano ferme, circostanza che ingolosisce non poco il dirigente portoghese. Per arrivare a poter tentare l’esterno nerazzurro, però, la Roma avrebbe bisogno di una cessione: il principale indiziato sarebbe Carles Perez. Lo spagnolo non è tra i calciatori ritenuti indispensabili da Mourinho e, in presenza di un’offerta adeguata, la Roma potrebbe farlo partire già a gennaio, così da poter presentare a Perisic un’offerta importante. Chissà che, dopo anni di inseguimenti falliti, Mou e Perisic non riescano a lavorare insieme a Trigoria, a partire dalla prossima stagione.